¡Ö¡Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×Á´¤Æ¤«¤Ê¤¨¤¿¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¡½É¼Ë¤ÎµÜ»Ê¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê°ìÌëÌÀ¤±¡Û
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÍèÇ¯½é¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¤¬24Æü¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¤¬½É¼Ë¤òÃÖ¤¯Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¿åÅ·µÜ¤Ç°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡ÊÂç´Ø¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¤¿Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢¿åÅ·µÜ¤Èµ×Î±ÊÆ¤Î¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¿À¼Ò¤È¤«¹¥¤¤Ê¤ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡2022Ç¯Ëö¤Ë°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿°Â¼£ÀîÉô²°¤¬¡¢¿åÅ·µÜ¤Ë¶å½£¾ì½ê¤Î½É¼Ë¤ò¹½¤¨¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£âÃÌÚ·¼¼ùµÜ»Ê¡Ê46¡Ë¤Ë¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¡¢½ø¥Î¸ýÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤Æ½É¼Ë¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ë¡Ö´Ø¼è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Ëë²¼¤Þ¤Ç¤Î6¾ì½ê¤ÏÁ´¤Æ6¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤Ï¿·½½Î¾¤Ç10¾¡¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡Ö»°Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ½½Î¾¤ò2¾ì½ê¤ÇÆÍÇË¤·¡¢ÆþËë¸å¤â2·åÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ´ØÏÆ¤È¤·¤Æ¶å½£¤ËÌá¤ê¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£âÃÌÚµÜ»Ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¸½¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¼«¿È¤â¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥À¥µ¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¤ËÅÁÃ£¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£âÃÌÚµÜ»Ê¤Ï¡Ö·ë¹½Í½Äê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¹¬±¿¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿·Âç´ØÃÂÀ¸¤Î»þ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë