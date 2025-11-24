¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÀèÀ©¸ý·â¤ò²ÚÎï¤Ë¤«¤ï¤¹¡Ö²æ¡¹¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÎàÀèÀ©¸ý·âá¤ò²ÚÎï¤Ë¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡±èÆ»¤Ë¿Í¡¢¿Í¡¢¿Í¡Ä2Ç¯Ï¢Â³¤ÎV¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÚÆ°²è¡Û¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï22Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤ÎÀèÈ¯¤È¡¢°ìÉô¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£3Ï¢¾¡¤ØàÀèÀ©¸ý·âá¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Æü¤ÎÍ¥¾¡½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²æ¡¹¤ÏÈ¯É½¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤±¤à¤Ë¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï³«ËëÅê¼ê¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢5ÈÖ¤Ë»³åÑ½¨¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£º¸ÏÓ¤ò³«Ëë¤ËÅö¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£