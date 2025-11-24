¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¹Á¤Ç24Æü¡¢¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤¤¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÅìÉÙÅÄÄ®¤ÎÉÙÅÄ¹Á¤Ë¤¤¤¿½÷À­¤«¤é¡¢¡Ö¼Ö¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬¡¢´ßÊÉ¤Î¶á¤¯¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤ò°ú¤­ÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ö¤ò³¤¤«¤é°ú¤­ÍÈ¤²¤Æ¡¢Å¾Íî¤·¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£