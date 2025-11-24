¡È²áµî¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î°ìÊâ¡É¡¡ÀîÃªÄ®¤ÎÀïÁè°äÀ×¤Ç11Ç¯Â³¤¯¡ÖÃÝÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
º£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÃªÄ®¤Ë¤¢¤ëÀïÁè°äÀ×¤ÎµûÍëÈ¯¼Í»î¸³¾ìÀ×¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖÃÝÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÏÂ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÌ¤Íè¤Ø¸ì¤ê·Ñ¤´¤¦¤È¡¢ÃÝÅôäÆ¤ËÌÀ¤«¤ê¤¬¤È¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀîÃªÄ®¤Ë¤¢¤ëµìÆüËÜ³¤·³¤ÎµûÍëÈ¯¼Í»î¸³¾ìÀ×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÃÝÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£
2015Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ú²°¤ÎÏ·µà²½¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
800¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢Ìó3000¸Ä¤ÎÃÝÅôäÆ¤ËÌÀ¤«¤ê¤ò¤È¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº´À¤ÊÝ»Ô¤«¤é¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤µ¤ß¤·¤¤¡×
¡ÊÂçÂ¼»Ô¤«¤é¡Ë
¡ÖÀïÁè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×
¡ÊÃÝÅôäÆ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ±ä»³¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÎò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î°ìÊâ¡×
º£¸å¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÃÝÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¤«¤ï¤ëºÅ¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£