ÙÇÃ×¤Î»Ò¤É¤â50¿ÍÃ¦½Ð¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î³Ø¹»½±·â
¡¡¡Ú¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¶¦Æ±¡Û¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¾Éô¥Ê¥¤¥¸¥ã½£¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï´ó½É³Ø¹»¤¬21Æü¤ËÉðÁõ½¸ÃÄ¤Ë½±·â¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á300¿Í°Ê¾å¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥Æ¥£¥Ì¥ÖÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢¤¦¤ÁÌó50¿Í¤¬Ã¦½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÉðÁõ½¸ÃÄ¤ÎÀµÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¿ÈÂå¶âÌÜÅª¤ÎÍ¶²ý¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï21¡Á22Æü¤ËÃ¦½Ð¤·¤¿¡£Æ¨¤²¤¿·Ð°Þ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â253¿Í¤È¶µ»Õ12¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢ÙÇÃ×»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£À¾Éô¥¯¥ï¥é½£¤Ç¤Ïº£·î¡¢¶µ²ñ¤¬½±·â¤µ¤ì¤Æ38¿Í¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¥Ì¥Ö»á¤Ï23Æü¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Á´°÷¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£