¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Çò¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¸å¤í»Ñ¤ä¼ê¤òµó¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ï¤ê£³£·ºÐ¤¬²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿È¤ËÅ»¤¦¤È¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤½Ï¤·¤¿Ì¥ÏÇ¡¢Ì¥ÎÏÇÜÁý¡×¡Ö²Ã¸î¤Á¤ã¤óºòÆü¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¿²Ã¸î¤Á¤ã¤ó¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤¨¤Æ´¶Æ°¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤·¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ü¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£