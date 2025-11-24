¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¡¡Ç¯Ëö¾¦Àï¤Ø¸©Æâ¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î¥»ー¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ç¯Ëö¾¦Àï¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î¥»ー¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤¬¸©Æâ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¾¾ËÜ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¾¾ËÜ¤ÇÀè½µ20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Î¥»ー¥ë¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÌó2000ÉÊÌÜ¤Ç¡¢È¾³Û¤È¤Ê¤ëÉÊÌÜ¤òµîÇ¯¤ÎÌó2.5ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ä¤ä¥³ー¥È¤Ê¤É¤¬È¾³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ç¤Ï¥µー¥â¥ó¤ä¹õÌÓÏÂµí¤¬3³ä¤«¤é4³ä°ú¤¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï10¸Ä¡ÊÆþ¤ê¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É12¸Ä¤ÇÆ±¤¸²Á³Ê¡£½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¾¾ËÜ¡¡Ãæ¾åÀµÍµÅ¹Ä¹
¡Ö±ß°Â¤äÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥»ー¥ë¤Ï¸©Æâ¤Î¥¤¥ª¥ó¤ä¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç11·î30Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£