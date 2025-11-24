¡ÖÉüµ¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¶á¶·Êó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤Ï24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¶á¶·Êó¹ð¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼Áª¼ê¤Ï±ÑÊ¸¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿²ø²æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉüµ¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¼£¤·¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼Áª¼ê¤Ï24Ç¯¤Ë¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È2way·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢10·î26Æü¤Î¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤ÇNBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍNBAÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NBA¤Ç¤Ï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ½Ð¾ì»þ´Ö4.2Ê¬¡¢1.6ÆÀÅÀ¡¢0.9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£G¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ½Ð¾ì»þ´Ö31Ê¬¡¢12.4ÆÀÅÀ¡¢7.8¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë´°Á´¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È(FA)¤È¤Ê¤ë¤È¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤È2way·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢10·î¤Ë¥Ö¥ë¥º¤¬·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£