¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡É×¤Ï¸½ºß¡ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ä½ÐÈ¯Á°¤Ë¤«¤±¤¿¾×·â¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ö¹â¤¦¤Ä¤¯¤Î¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£É×¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤ÏÉã¤Î´«¤á¤Ç»Ð¤È¶¦¤ËÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¡×¤òÁÈ¤ß¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¡¢¡Ö4Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¼ç¿Í¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤âÎø°¦¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£´ñÀ×Åª¤ËÆ±¤¸Ç¯¤Ë¡¢»ä¤Ï5·î¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó6·î¤Ç²Ç¤¤¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦°ì¹¥¤¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È22ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢°úÂà¡£¤½¤Î¸å1Ç¯¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ï¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¼þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡£¤Þ¤À³¤³°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡£¥á¥¥·¥³¤ä¤é¡¢¥È¥ë¥³¤È¤«¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼«Ê¬¤Ç´¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤¬½ÐÈ¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢³°¹ñ¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£É×¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö³°¹ñ¤Ç»à¤Ê¤ì¤¿¤é¹â¤¦¤Ä¤¯¤Î¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡×¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÊÖÅú¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é°äÂÎ¤ò±¿¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊªÀ¨¤¤¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¾å¾Â¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï¡Ö¥à¥Ã¤È¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£ËÍ¤¬»à¤ó¤À¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ë¼Î¤Æ¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¾å¾Â¤¬Â¨Åú¤¹¤ë¤È¡ÖÁá¤¤¤ÊÊÖ»ö¤¬¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Å°»Ò¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤ä¤í¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤ÎÉ×¤Ï¸µ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å¾Â¿¿Ê¿»á¡£