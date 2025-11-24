ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢¶ì¼ê¤Ê¡ÈÉÝ¤¤±Ç²è¡É¤â¡ÖÃë¤Ï¤¤¤±¤ë¡×¡¡ÆÈÆÃ¤ÊÀþ°ú¤¤Ë²ñ¾ì¤¶¤ï¤Ä¤¯
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿HPS¡ßTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºA24¤ÎÆüÆÃ½¸¾å±Ç Âè11²ó¡Ø¥Ñ¥¹¥È ¥é¥¤¥Ö¥¹¡¿ºÆ²ñ¡Ù¾å±Ç¸å¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡ÈÉÝ¤¤±Ç²è¡É¤ÎÀþ°ú¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤¯¤ë¤Þ
¡¡¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤Î¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤È¤«¤Ç¤â1¿Í¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£MC¤Î±üÉÍ¥ì¥¤¥é¤«¤é¡Ö¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥óÉÝ¤¤¡©¡×¤È¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡½¡ª¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï1¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÈÉÝ¤¤¡É±Ç²è¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤È¤«¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¥Ñ¥é¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ù´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡ËÁ´Éô´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂçÃË¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Í¥ÞÃÓÂÞ¤Ç¥®¥Á¥®¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¾Ð¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡Ù¤â¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤È¤¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤«¤Ç¤â·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬»È¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´Ñ¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ãë¤Ï¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤âÃë¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶²¤í¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤âºîÃæ¤ÇÌÀ¤ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¡£±üÉÍ¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¡Èù¤¬¤Ê¤¯¤ÆËÍ¤Ë¤Ï¡£°Å¤«¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àþ°ú¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¿ï½ê¤Ç¡£¡Ê»àÂÎ¤Î¡ËÌÜ¤Ë¤ª²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¤Î¸«Êý¤Ç²ñ¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿A24¤È¡¢2020Ç¯³«ºÅ¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤òÇÛµë¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎCJ ENM¤¬½é¤á¤Æ¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿¡£°Ü½»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î2¿Í¤¬24Ç¯¸å¡¢36ºÐ¤Î²Æ¤ËNY¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë7Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´ÆÆÄ¤Î¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥½¥ó¤Ï¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ø°Ü½»¤·¤¿¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢ËÜºî¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤¯¤ë¤Þ
¡¡¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤Î¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤È¤«¤Ç¤â1¿Í¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£MC¤Î±üÉÍ¥ì¥¤¥é¤«¤é¡Ö¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥óÉÝ¤¤¡©¡×¤È¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡½¡ª¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡Ù¤â¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤È¤¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤«¤Ç¤â·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬»È¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´Ñ¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ãë¤Ï¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤âÃë¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶²¤í¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤âºîÃæ¤ÇÌÀ¤ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¡£±üÉÍ¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¡Èù¤¬¤Ê¤¯¤ÆËÍ¤Ë¤Ï¡£°Å¤«¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àþ°ú¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¿ï½ê¤Ç¡£¡Ê»àÂÎ¤Î¡ËÌÜ¤Ë¤ª²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¤Î¸«Êý¤Ç²ñ¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿A24¤È¡¢2020Ç¯³«ºÅ¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤òÇÛµë¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎCJ ENM¤¬½é¤á¤Æ¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿¡£°Ü½»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î2¿Í¤¬24Ç¯¸å¡¢36ºÐ¤Î²Æ¤ËNY¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë7Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´ÆÆÄ¤Î¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥½¥ó¤Ï¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ø°Ü½»¤·¤¿¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢ËÜºî¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£