¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤ËÇÔ¤ìº£µ¨2ÇÔÌÜ¡Ä ÀÐÀî¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç6ÆÀÅÀ¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¡Û
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÂè7Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤Ç¥ô¥§¥íー¥ÊÁê¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËöÀËÇÔ¤·º£µ¨½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡2ÇÔ¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤È¤Î¥²ー¥à¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤«¤éÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ßÀè¹Ô¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬¡¢¤½¤Î¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï20-21¤È¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤â¤½¤Î¸å¤ÏÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï21-25¤Ç¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬Àè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤ÇÀÐÀî¤¬¥³ー¥È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¥Áー¥à¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤á¤º¤Ë»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£13-20¤ÈÂçÉý¤Ë¥êー¥É¤òµö¤·¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢½øÈ×¤Ëµö¤·¤¿ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢16-25¤ÈÂçº¹¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¢¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¤â¡¢21-24¤ÈÀè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¤½¤³¤«¤éÇ´¤ê¤ò¸«¤»3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç24-24¤Î¥Ç¥åー¥¹¤Ø¤È»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£Î¾¥Áー¥à¤È¤â¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤¬¼è¤êÀÚ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¼è¤êÀÚ¤ê29-27¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤Þ¤ÇÅÀº¹¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢13-13¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢16-20¤ÈÀè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ø¤È¾è¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤23-24¤È1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¤âºÇ¸å¤Ï¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢23-25¤ÇÂè4¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç6ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤â¥Áー¥à¤ÏÇÔ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ç2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤À¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê6¾¡2ÇÔ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢6¾¡1ÇÔ¤Î¥ô¥§¥íー¥Ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¼¡Àï¡¢27Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:30¤è¤ê¸½ºß1¾¡6ÇÔ¤Ç11°Ì¤Î¥â¥ó¥Ä¥¡¤È¥Ûー¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ú¥ëー¥¸¥ã 1-3 ¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î
Âè1¥»¥Ã¥È 21-25
Âè2¥»¥Ã¥È 16-25
Âè3¥»¥Ã¥È 29-27
Âè4¥»¥Ã¥È 23-25