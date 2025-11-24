ILLIT¡¢1st Single Album¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸ø³«¡ª¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬³ÊÊÌ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ILLIT¤¬1st Single Album ¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÃ±¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤Þ¤À¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊIROHA¡Ë
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¿¤«¤ï¤¤¤¤Ì¥ÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ILLIT¤ÎÊúÉé¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤È¼ýÏ¿¶Ê¡ÖNOT CUTE¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â»ä¤òÄêµÁÉÕ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡£
Q.¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
Q.¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í
Q.¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤Ï¡©
Q.¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
Q.º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½àÈ÷²áÄø¤ÇÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð
Q.¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÀ©ºî¤Ø¤Î»²²ÃÅÙ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËWONHEE¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤Î¥³ー¥é¥¹¤ËÃ±ÆÈ¤Ç»²²Ã¤·¡¢YUNAH¤ÈMINJU¡¢MOKA¤Ï¼ýÏ¿¶Ê¡ÖNOT ME¡×¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾Á°¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¤Í
Q.º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç°ìÈÖÆÀ¤¿¤¤È¿±þ¤È³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ï
Q.º£Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤Ç2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤âÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ºÇ¶á¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2025 ILLIT GLITTER DAY¡Ù¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï
Q. º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿GLLIT¤Ë°ì¸À
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.24 ONSALE
ALBUM¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù
¡ÊÆüËÜÈ¯ÇäÆü2025.11.25¡Ë
¢£¡Ú²èÁü¡ÛMV¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤è¤ê
(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/