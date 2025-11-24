¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´vs.°æ¾åÂó¿¿¡×¤ò¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¡¡Âó¿¿¤Î¡ÈÅ·¿´ÂÐºö¡É¤Ë¶½Ì£¡¢»î¹ç¤Ï¡Ö¥Á¥§¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ëー¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬11·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBCÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´ vs. °æ¾åÂó¿¿¡×¤Î¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÊÆÏ·ÊÞÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿Å·¿´¤ò¹âÉ¾²Á¡ÖÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¡×
º£Ç¯2·î¤ËÆá¿ÜÀî¤ÈÂÐÀï¤·È½Äê3ー0¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥â¥í¥Ëー¡£¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤»î¹ç¤À¡£¾¡¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÆá¿ÜÀî¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥â¥í¥Ëー¤Ï¡¢27ºÐ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤À¡£ÁÇÁá¤¤¥Ï¥ó¥É¤µ¤Ð¤¡¢³ê¤é¤«¤ÊÆ°¤¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£
°ìÊý¤ÎÂó¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Î»î¹ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤À¡×¤ÈÂÐÀï¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤¬Å·¿´¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÂó¿¿¤Î¡ÈÅ·¿´ÂÐºö¡É¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£¡ÖÅ·¿´¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÆ°¤¤¬Âó¿¿¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾
¤½¤Î¾å¤Ç¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¡ÖÅ·¿´¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¥â¥í¥Ëー¤Ï¡ÖÅ·¿´¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÆ°¤¤¬Âó¿¿¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤âKO¾¡¤Á¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Å·¿´¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»î¹çÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ»î¹ç¤Ï¥â¥í¥Ëー¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÂó¿¿¤¬Æá¿ÜÀî¤òÎ¿²ï¤·¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤«¡£ÃíÌÜ¤Î»î¹ç¤Ïº£ÈÕ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£