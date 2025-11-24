¡Ö¿¿¼îÏÑÄå»¡¡×¤Î¶¡½ÒÈ½ÌÀ¡¡¥¹¥Ñ¥¤±¿Å¾¼ê¡Ö30ÀÉÄäÇñ¡×
¡¡ÆüÊÆ³«Àï¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¡¦¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î2ÆüÁ°¡¢ºß¥Û¥Î¥ë¥ëÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤ÎÎ×»þ±¿Å¾¼ê¤À¤Ã¤¿Ë®¿ÍÃËÀ¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³¤·³¾¯°Ó¤È¶¦¤Ë¿¿¼îÏÑ¤òÄå»¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢¸å¤ËÊÆÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¶¡½Ò¤·¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀï´Ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ê´ÏÁ¥¤¬¡Ë30ÀÉ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ü¤·¤¤¶¡½Ò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯°Ó¤âÃø½ñ¤ÇÄå»¡ÆâÍÆ¤ò·³¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï´ñ½±¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤³¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò´ð¤ËÊÆ´ÏÂâ¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¡£1941Ç¯12·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ç¡¢41Ç¯7·î¤«¤é11·î¤Þ¤ÇÁíÎÎ»ö´Û¤ËÎ×»þ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î»°¾å²Å²ñ»á¡£¾¯°Ó¤Ï¡¢ÁíÎÎ»ö´Û°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¿¹Â¼Àµ¡×¤Îµ¶Ì¾¤Ç³èÆ°¤·¤¿¾¾»³»Ô½Ð¿È¤ÎµÈÀîÌÔÉ×»á¡£
¡¡ÁÜºº»ñÎÁ¤Ï¡¢FBI¤ÈÊÆ³¤·³¤¬ºîÀ®¤·¤¿·×121¥Ú¡¼¥¸¡£·³¤¬42Ç¯1·î¤Ë¹´Â«¤·¤¿»°¾å»á¤ÎÄ°¼èµÏ¿¤ä¼Â¶·¸«Ê¬Ä´½ñ¡¢¾è¼ÖµÏ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£