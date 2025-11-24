ÍìÆîÂÐ·è¤ÏÂçÄÍÃ£Àë½êÂ°¤Î¥ß¥é¥Î¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¡ª ¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ïº£µ¨2ÇÔÌÜ¤Ç2°Ì¤Ë¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»ÒÆüËÜ¿Í¡Û
¡¡¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤ÎÂè7Àá¤¬¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥»¥ê¥¨AÃË»Ò1Éô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Áー¥à¤Ç2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã½êÂ°¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡¢¥ß¥é¥Î½êÂ°¤ÎÂçÄÍÃ£Àë¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤«¤é¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î¿â¿åÍ¥²ê¤¬¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè6Àá¤Ç¥ô¥§¥íー¥ÊÁê¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËöÀËÇÔ¤·º£µ¨½é¹õÀ±¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡2ÇÔ¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤È¤Î¥²ー¥à¤òÀï¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤ÇÀÐÀî¤¬¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Áー¥à¤ÏÎ®¤ì¤òÄÏ¤á¤º¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ªÈ×¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¥Ç¥åー¥¹¤Ø¤È»ý¤Á¹þ¤ß29-27¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÈ¿·â¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤ºÂè4¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·º£µ¨2ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤Ï¿â¿å¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÂçÄÍ¤Ï¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¥ß¥é¥Î¤¬µÕÅ¾¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¿â¿å¤¬ÅÓÃæ¸òÂå¤Ç¥³ー¥È¤ËÎ©¤ÁÍìÆîÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥ß¥é¥Î¤¬Ï¢¼è¤·¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¥ß¥é¥Î¤¬½ª»ÏÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤ò²¼¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï6¾¡2ÇÔ¤Ç2°Ì¡¢¥ß¥é¥Î¤Ï5¾¡2ÇÔ¤Ç5°Ì¡¢¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ï3¾¡4ÇÔ¤Ç10°Ì¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àï¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ëÂè12Àá¤ò27Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:30¤è¤ê¥â¥ó¥Ä¥¡¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè8Àá¤Ï12·î1Æü¡Ê·î¡Ë2:00¤è¤ê¥ß¥é¥Î¤Ï¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤È¡¢¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤ÏÆ±ÆüÆ±»þ¹ï¤Ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¡¦ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡Ë
vs ¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¡Ê¡ü1-3)
ÅÓÃæ½Ð¾ì6ÆÀÅÀ
¡¦ÂçÄÍÃ£Àë¡Ê¥ß¥é¥Î¡Ë
vs ¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¡Ê¡»3-0¡Ë
ÀèÈ¯½Ð¾ì10ÆÀÅÀ
¡¦¿â¿åÍ¥²ê¡Ê¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¡Ë
vs ¥ß¥é¥Î¡Ê¡ü0-3¡Ë
ÅÓÃæ½Ð¾ì4ÆÀÅÀ