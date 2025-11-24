ÍûÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬55¡¥9¡ó¤ËÈ¿Æ¡ÄÌ±¼ç47¡¥5¡ó¡¦¹ñÌ±¤ÎÎÏ34¡¥8¡ó
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¤Î¹ñÀ¯¿ë¹Ô»Ù»ýÅÙ¤¬Á°½µÈæ1¡¥4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢55¡¥9¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤ÎÄ´ºº¤Ç3½µ¤Ö¤ê¤Ë²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤¬1½µ´Ö¤ÇºÆ¤ÓÈ¿Æ¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
À¤ÏÀÄ´ººµ¡´Ø¥ê¥¢¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·ÐºÑ¿·Ê¹¤Î°ÍÍê¤Ç17¡Á21Æü¡¢Á´¹ñËþ18ºÐ°Ê¾å2523¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤ò24Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÀ¯¿ë¹Ô¤ò¡Ö¹ÎÄêÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï55¡¥9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÈÝÄêÉ¾²Á¤Ï40¡¥5¡ó¤Ç¡¢Á°½µÈæ0¡¥7¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÅÙ¤Ï½µ¤ÎÃæÈ×¤ËÈ¿Æ¤·¡¢½µËö¤Ë¤Ï¾®Éý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»Ù»ýÎ¨¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÎòË¬´ü´ÖÃæ¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤¿Ìó150Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó16Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¶ÈÌ³¶¨Ìó¡ÊMOU¡Ë¤Ê¤É·ÐºÑ³°¸ò¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢²¼ÍîÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤ÏÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡ÊKOSPI¡Ë3900¥Ý¥¤¥ó¥È³ä¤ì¤ä¥¦¥©¥ó°Â¤ÎµÞ·ã¤Ê¿Ê¹Ô¤Ê¤É¹ñÆâ¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÉÔ°Â¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
À¯ÅÞ»Ù»ýÅÙ¤â¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë20¡Á21Æü¡¢Á´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê¾å1004¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï47¡¥5¡ó¤ÇÁ°½µÈæ0¡¥8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢ÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï34¡¥8¡ó¤Ç0¡¥6¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ²þ³×¿·ÅÞ3¡¥8¡ó¡¢者¹ñ³×¿·ÅÞ2¡¥9¡ó¡¢¿ÊÊâÅÞ1¡¥1¡ó¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾Ä´ºº¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµÀþ¼«Æ°±þÅú¡ÊARS¡ËÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¹ñÀ¯¿ë¹Ô»Ù»ýÅÙÄ´ºº¤ÎÉ¸ËÜ¸íº¹¤Ï95¡ó¿®Íê¿å½à¤Ç¡Þ2¡¥0¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÅÙÄ´ºº¤Ï¡Þ3¡¥1¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÅúÎ¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4¡¥8¡ó¡¢3¡¥7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¾Ü¤·¤¤Ä´ººÆâÍÆ¤ÏÃæ±ûÁªµóÀ¤ÏÀÄ´ºº¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£