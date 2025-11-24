¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÍ¥¾¡½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¡¡Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë29Ëü¿Í¤¬Âç´¿À¼¡¡Ê¡²¬¸©·Ù»¡²»³ÚÂâ¤Î·Ú²÷¤Ê±éÁÕ¤Î¤â¤È2.3¥¥í¤ò¿Ê¤à
¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï24Æü¡¢Í¥¾¡½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÃ£À®¡£Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¿ô¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢±èÆ»¤«¤é´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆ¬¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤ò½Ë¤·¤¿²£ÃÇËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤ÏÊ¡²¬¸©·Ù»¡¤Î²»³ÚÂâ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£²»³ÚÂâ¤Î±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¶¤æ¤±¼ãÂë·³ÃÄ¡×¤Î·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤äÂ¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢²¦Äç¼£²ñÄ¹¡¢¾ëÅç·ò»ÊCBO¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¥Ð¥¹¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÄÌ¤êÅÚµïÄÌ¤ê¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤«¤éÊ¿ÏÂÂæ¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î2.3¥¥í¤Î¶è´Ö¤Ç³«ºÅ¡£Á°Ç¯¤ÎÆ°°÷¿ô28Ëü¿Í¤ò¾å²ó¤ë¡¢29Ëü¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£