¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ÌµÎÁÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¡ÖÅöÈÖÊÛ¸î»ÎÀ©ÅÙ¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Î³ä¹ç¤¬ºòÇ¯¤Ï32.3¡ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Åý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅÐÏ¿¼Ô¤Ï¶áÇ¯¸º¤êÂ³¤±¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤¬³°¤ì¤ë»öÂÖ¤âÈ¯À¸¡£¾Íè¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸º¾¯¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÉéÃ´¤Î½Å¤µ¤äÊó½·¤ÎÄã¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤ÀÆüÊÛÏ¢¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î²ñ¤´¤È¤Ë»ö¾ð¤¬°ã¤¤¡¢ÆÃÄê¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÈÖÀ©ÅÙ¤Ï1990Ç¯¤ËÂçÊ¬¤Ê¤É¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢92Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂáÊáÄ¾¸å¤ËË¡Åª½õ¸À¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¡£À©ÅÙ¤¬¼åÂÎ²½¤¹¤ë¤È¡¢¶¯°ú¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢ÑÍºá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡·º»ö»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅªÍýÍ³¤ÇÊÛ¸î¿Í¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÆµ¿¼Ô¤äÈï¹ð¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ¤ÎÉéÃ´¤ÇÊÛ¸î¿Í¤òÁªÇ¤¤Ç¤¤ë¡Ö¹ñÁªÊÛ¸îÀ©ÅÙ¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÂáÊá¤«¤é¸ûÎ±¤Î²ÄÈÝ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄ¹72»þ´Ö¤Ï¹ñÁªÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£¤³¤Î´ü´Ö¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³ÆÊÛ¸î»Î²ñ¤¬ÅöÈÖÀ©ÅÙ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£