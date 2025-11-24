ÈïºÒ¼ÔÌþ¤ä¤¹¡ÖÊÌÉÜ¤ÎÅò¡×¡¡ÂçÊ¬²ÐºÒ¡¢ÈòÆñ½ê¤½¤Ð¤Ë
¡¡ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¸þ¤±¤ËÊÌÉÜ²¹Àô¤Î°ÜÆ°·¿²¹Àô»ÜÀß¡Ö¸¸ÁÛ¤ÎÅò¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÆþÍá»Ù±ç¤ò25Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£ÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë24Æü¡¢»ÜÀß¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢Á¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÊFRP¡ËÀ½¤ÎÍáÁå¤òÃË½÷ÍÑ¤½¤ì¤¾¤ìÀßÃÖ¡£ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Ç¤¯¤ß¾å¤²¤¿¸»Àô100¡ó¤ÎÅò¤òÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤ÀìÍÑ¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿ÈÂ¤·¡¢ÍáÁå¤ËµëÅò¤¹¤ë¡£±¿±Ä¤ÏÍè·î4Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Æ±»ÜÀß¤Ç¤ÎÆþÍá»Ù±ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÈòÆñÀ¸³è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£