¡¡ÀÐÀî¸©¤äËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Ê¤É¤Ï24Æü¡¢»Ö²ìÄ®¤Î»Ö²ì¸¶È¯2¹æµ¡¤¬ÂçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê³°ÉôÅÅ¸»¤òÁÓ¼º¤·¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢ËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î¿¦°÷¤ä½»Ì±·×Ìó1700¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¼þÊÕ¶è°è¤Î½»Ì±¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ÎÀ£ÃÇ¤ä¼«Âð¤ÎÂ»²õ¤ËÈ÷¤¨ÈòÆñÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÈÆ±¤¸¿ÌÅÙ7¤ÎÍÉ¤ì¤Ç¸¶È¯»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤¬³È»¶¤·¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤äËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤ËÂÐ±þµòÅÀ¤È¤Ê¤ë»Ö²ìÄ®¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ÈïºÒ¾õ¶·¤ä½»Ì±¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÃæ¤Ë½»Ì±¤òÂàÈò¤µ¤»¤ë¡Ö¥¨¥¢¥Æ¥ó¥È¡×¤ÎÀßÃÖÊýË¡¤äÆâÉô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£