¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ò´°Á´¤ËÂº½Å¤¹¤ë¡×¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¶¦Æ±À¼ÌÀÈ¯É½ ÏÂÊ¿·×²è¤á¤°¤ê¡¡Áá¤±¤ì¤Ðº£½µÃæ¤Ë¤â¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬Ë¬ÊÆ¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ëÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ò´°Á´¤ËÂº½Å¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç23Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó°Æ¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ë¹â´±¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±
¡Ö1·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¹â¤ÎÆü¡¦²ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¶¨µÄ½ªÎ»¸å¡¢¡Ö¾Íè¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë¹ç°Õ¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ò´°Á´¤ËÂº½Å¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¸øÀµ¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶¨µÄ¤ÏÀ¸»ºÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¡×¤Ê¤É¥í¥·¥¢Â¦¤ËÍÍø¤ÊÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÁ°Àþ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÎÎÅÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Ïº£¸å¿ôÆü´Ö¡¢¶¨µÄ¤òÂ³¤±¡¢´Ø·¸¹ñ¤È¤âÏ¢·È¤ò¤È¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½ª·èÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£½µÃæ¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬Ë¬ÊÆ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£