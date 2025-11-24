Ž¢¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¨¤Ð°Â¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëŽ£¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡Ä»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ë¿Í¤Ï¤¹¤°¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¡É¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¡É
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆâÅÄÏÂÀ®¡ØµÒ´Ñ¤è¤ê¼ç´Ñ¡¡¡È»Å»ö¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»×¹ÍË¡¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µÒ´ÑÀ¤Î´í¤¦¤µ¤òÍ¡¤¹¡Ö¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÌÚÄ¦¤ê¿Í·Á¡×¤ÎÏÃ
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¼ç´Ñ¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡×ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ï¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëü¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤ò¤Ï¤°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¼ç´Ñ¡×¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¶µ·±¤ò´Þ¤ó¤ÀÎã¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¤½¤ÎÀÎ¡¢¿Í¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¾®ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î¿¦¿Í¤È¡¢¿Í·Á¤ÎÇäÇã¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ëÏÃ¤À¡£
¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Î»³Æ»¤Ë¡¢ÌÚÄ¦¤ê¤Î¿Í·Á¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î¿¦¿Í¤¬¤¤¤¿¡£
ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¸«¤ë¤È¡¢10¸Ä¤Î¿Í·Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Î¹¤ÎÅÚ»º¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È»×¤¤¡¢Èà¤Ï¿¦¿Í¤Ë¸ò¾Ä¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤Î¿Í·ÁÁ´Éô¤È¡¢¤¢¤È2¸Ä¡¢¹ç·×¤Ç1¥À¡¼¥¹Çã¤¦¤«¤é¡¢°Â¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤¹¤ë¤È¿¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î10¸Ä¤Ê¤é¤Ð°Â¤¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤È2¸ÄÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÍÃÊ¤ÏµÕ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×
¤ªµÒ¤¬¤»¤Ã¤«¤¯ÄÉ²Ã¤Ç¾¦ÉÊ¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿¦¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡©
ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢¿Í·Á¤Ï¼ê¸µ¤Ë10¸Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢12¸Ä¤òÇä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿¦¿Í¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í·Á¤ò¤µ¤é¤Ë2¸Ä¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Í¾·×¤ÊÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢ÃÍÃÊ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¤³¤³¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡ÈµÒ´Ñ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¡Ø¼ç´Ñ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤½¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¤ß¤Ê¤¬¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡£
Àè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¡¢¡Ö10¸Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÇã¤¦¤è¤ê¡¢1¥À¡¼¥¹¤ÇÇã¤¨¤Ð°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¡Ê¸ÇÄê´ÑÇ°¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í·Á¤ò¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î¿¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê¥³¥¹¥È¡ÊÏ«Æ¯¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÂ¦¤Î¾ï¼±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÇã¤¤¼ê¤Ï1¸Ä¤ÇÇã¤¦¤è¤ê¤âÊ£¿ô¤ÇÇã¤Ã¤ÆÃ±²Á¤ò°Â¤¯¤·¤¿¤¤¤·¡¢Çä¤ê¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î´Ö¤Ç¤âÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¿Í·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉé²Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬·ç¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤òÌµÍý¤Ë¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç1¥À¡¼¥¹¤ÇÇã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢°Â¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç´Ñ¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¸ò¾Ä¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤í¤¦¡£
¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÀäÂÐÀ¤òµ¿¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î¼ç´Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤ò¤¹¤ëÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£BCG¤Î¶µ¤¨¡ÖÂ¾¿Í¤Î·¤¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÎÂ¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×
Êª»ö¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÐíâ×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿ÌÜÀþ¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¯Êª»ö¤òÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¡£
»ä¤â¤è¤¯¡¢¡ÖÍ©ÂÎÎ¥Ã¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ¤«¤éº²¤À¤±¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Ö¾å¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¸å¤í¤«¤é¡×¤È¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÊª»ö¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª»ö¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤äÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥¥ë¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ã±¤Ë¡ÖÊª»ö¤ò°ìÊâ¡¢°ú¤¤¤Æ¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿Í´Ö¤Î°Õ¸«¤ä»×¹Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥Õ¥¡¥¯¥È¤äÍý¶þ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Ê¤Þ¤¸¡ÖÐíâ×ÎÏ¡×¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏµÒ´ÑÅª¤ËÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡ÖµÒ´ÑÀ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Æ³°¤¿¤Á¤¬°¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼ç´Ñ¤È¼ç´Ñ¤Î½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡ÈµÒ´Ñ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢È¯ÁÛ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ç´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÁê¼êÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ï¤³¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊBCG¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÂ¾¿Í¤Î·¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¢£ÀµÈ¿ÂÐ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë
Â¡Ê¼ç´Ñ¡Ë¤Î·Á¤ä¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¡£ÅöÁ³¡¢¡ÖËü¿Í¤Ë¹ç¤¦·¤¡×¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤Î·¤¤òÌµÍý¤ä¤ê¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÄË¤ß¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤¢¤Î¿Í¤Ç¤Ï¼ç´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Í©ÂÎÎ¥Ã¦¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡Öº²¤òÁê¼ê¤ÎÂÎ¤Ë¾è¤ê°Ü¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤¯¤éÁê¼ê¤Î¼þ°Ï¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÉ½ÌÌÅª¤Ë¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÌÚÄ¦¤ê¿Í·Á¡×¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¸«»ö¤ËÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í·Á¤ò1¥À¡¼¥¹¤Ç°Â¤¯Çã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¡¢Í¾·×¤ÊÏ«Æ¯¤ò¤»¤º¤Ë¤¤¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë10¸Ä¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¿¦¿Í¡£
Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÍø±×¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È¤òÀµ¤·¤¤¤È¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢¡ÖÍø±×¤ÏÄã¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Í¾·×¤ÊÏ«Æ¯¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¡¦Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë·Þ¹ç¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÁê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÅ¶¨ÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆâÅÄ ÏÂÀ®¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤«¤º¤Ê¤ê¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÆÃÊÌµÒ°÷¶µ¼ø
ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê½¤Î»¡ÊMBA¡Ë¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊBCG¡ËÆþ¼Ò¡£2000 Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤ÇBCGÆüËÜÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£2006Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÍÎÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È25¿Í¡×¤ËÁª½Ð¡£2006Ç¯¤«¤é2022Ç¯3·î¤Þ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï°Õ»×·èÄêÏÀ¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬ÏÀ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤ò¶µ¤¨¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø²¾Àâ»×¹Í¡Ù¡ØÏÀÅÀ»×¹Í¡Ù¡Ø±¦Ç¾»×¹Í¡Ù¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀï¤¤Êý¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¦¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£
