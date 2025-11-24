Æ£Àîºå¿À¡¢ÃíÌÜ¤Î¡ÖÂè2Êá¼êÁè¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê³ÍÆÀ¤Î°Õ¿Þ¤ò¶áÅ´OB¡¢º´Ìî»üµª»á¤¬¹Í»¡¡¡¡ÖÇßÌî¤â¾¯¤·¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
Éú¸«¤Ïº£µ¨ºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤À¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤ÏÀè¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºå¿À¡¦ÅçËÜ¹ÀÌé¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡ª´¶Æ°¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃíÌÜ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïºå¿À¤ÎÊá¼ê»ö¾ð¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤ÏºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬¼çÀï¤òÌ³¤á¡¢115»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¼¡¤¤¤ÇÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤¬46»î¹ç¡¢¤½¤Î¸å¤¬¤°¤Ã¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢±É»ÞÍµµ®¤Î6»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êá¼ê¤Ï°éÀ®¤¬Æñ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî»á¤ÏÉú¸«¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖºäËÜ¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇÎÏ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï°ìËçÎô¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÉú¸«¤ÎÊý¤¬ÂÇÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¦¤ÎÂåÂÇ¤Ç»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤Èµ¯ÍÑË¡¤¬³È¤¬¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨¡¢4Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿ÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤¬·ã¸º¡£³¤³°FA¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²ÌFA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇßÌî¤âº£Ç¯¤Ï¾¯¤·¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±É»Þ¤Ê¤É¤Î¼ã¼ê¤â¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ê³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èº´Ìî»á¤ÏÉú¸«¤Î²ÃÆþ¤¬¤Û¤«¤ÎÊá¼ê¤ÎÆ®Áè°Õ¼±¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡2023Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¶¯µ¤¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÅê¼ê¿Ø¤ò¤¿¤Ð¤Í¤¿ÇßÌî¤âº£µ¨¤Ï52»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.220¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤È¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ºå¿À¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉú¸«¤Ïº£µ¨¡¢°ËÆ£Âç³¤¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ã¼ê¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆºÙ¤ä¤«¤Ê¥±¥¢¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤é´ËµÞ¼«ºß¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬ºå¿À¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Éú¸«¤Î´èÄ¥¤ê¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜ¤Ë¼¡¤°¡ÖÂè2Êá¼êÁè¤¤¡×¤¬¤è¤ê¤·Îõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤Ç¤ÏºÇ¶¯Åê¼ê¿Ø¤¬Íèµ¨¤â¶¯¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂç»ö¤ÊÀð¤ÎÍ×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ø´ø´±¤¬µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£