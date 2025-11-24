¡Öexposition¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©ºÇ¶á¤Þ¤ÇÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿...¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£

¡Öexposition¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©

¡Öexposition¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖEXPO¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

EXPO¤È¤Ï¡¢¡Öexposition¡×¤ÎÃ»½Ì·Á¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾¦¶ÈÅ¸¼¨²ñ¤ä²Ê³Øµ»½ÑÅ¸¼¨²ñ¡¢·Ý½ÑÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿Ã»½Ì·Ï¤ÎEXPO¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥­¥¹¥Ý¡×¤ä¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖËüÇî¡×¤³¤È¡ÖËü¹ñÇîÍ÷²ñ¡×¤Î±Ñ¸ìÌ¾¤â¡ÖExpo¡×¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô