Ãö¼í¤È¤â¤«¡È¥¯¥ÞÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¡ª¡É¤È¶«¤Ö¿Í¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö·Ü¤äÆÚ¤äµí¡¢µû¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦Ãö¼í¤È¤â¤«¡Ê33¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¥¯¥ÞÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿ÈãÈ½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¥Ò¥°¥Þ¡×¤ÎÆù¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¿©¤ÙÊý¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¯¥ÞÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡ÖÍÌ¾¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¥¯¥ÞÆù¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìµ¼Â¤ÎÌ¿¤Î»¦³²¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÌµ¸Â¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌµ¼Â¤Î·Ü¤äÆÚ¤äµí¡¢µû¤Ê¤ó¤«¤Ï»¦¤·¤Æ¿©¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãö¼í¤Ï¡Ö·Ü¤äÆÚ¤äµí¡¢µû¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥¯¥Þ¤À¤±¤Ïµö¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¤À¤«¤é¡Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢Í¤êÆñ¤¯Ì¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£