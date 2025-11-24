Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÀ¾Éð¡¦·ª»³¡¢·èÃÇ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¡×¡¡¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Åú¤¨¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÍè¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º£¤ÎËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·èÃÇ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¢¡¢¤¢¤Î¡¼¡¢¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¡£25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¼«¿È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÇËÍ¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¡È¤¢¤¢¤¤¤¦»Ñ¡¢¤¢¡¼¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤Ä¤Î¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÂÇ·â¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡·è°Õ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¸Â³¦¤ä¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤È»×¤¦¤¬¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÂÇ·â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ»½Ñ¤È¤«¡¢¿´¹½¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êµ»½Ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÍèÇ¯¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Åú¤¨¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÂÇ·â¿¦¿Í¤Î¸Ø¤ê¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡
¡¡