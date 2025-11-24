DeNAÅû¹á¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î3²¯±ß¡¡20ËÜÎÝÂÇ¤Ë¡Ö´¶³Ð¼è¤êÌá¤»¤¿¡×
¡¡DeNA¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¤¬24Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð3²¯±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤¬3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡£º£µ¨¤Ï8·î°Ê¹ß¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ë2·³Ä´À°¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤Ï75»î¹ç»ß¤Þ¤ê¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï½ÕÀè¤«¤é°ìÇ¯¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¡¢ÂÎ¤¬·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼ç¼´¤Î¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ1998Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤òÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Á´°÷»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë