·¤¤¬ÊÑ¡©¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¤Ë¤¤¤½¤¦¡Ä²Öß·¹áºÚ¤ÎÇ¦¼Ô¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¤¡×
¡¡À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¦¼Ô¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¤¤¬ÊÑ¡Ä¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¤Ë¤¤¤½¤¦¤ÊÇ¦¼Ô»Ñ¤Î²Öß·¹áºÚ
¡¡FC¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¤¡ù¡×¤Î¹ðÃÎ¤Ç¡ÖÇ¦¼Ô»Ñ¤Î²Öß·¹áºÚ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡×¤È¤¯¥Î°ì»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼êÎ¢·õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÖÇ¦¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤±¤ÉÇ¦¼Ô¤Ç¤¹¡¡¤¼¤ÒÎ¤¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÇ¦¤ÓÁõÂ«¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³î¤Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¡Öº£¤Î»þÂå¤ÎÇ¦¼Ô¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥ë²¿¤À¡ª¡©¡×¡ÖÉñÂæÈÇÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¤Î¤¯¥Î°ì¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¤¡×¡£
¡¡¡Ö²Öß·¤µ¤ó¤Î»äÉþ¤«¤Ê¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤ÈÇ¦¤Ð¤Ê¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¥Î°ì¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
