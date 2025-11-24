¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢32ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×4ºÐÌ¼´é½Ð¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡Û¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¤¹¤ß¤ì¤¬11·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐ¸µAKB¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×4ºÐÌ¼´é½Ð¤·¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
º´Æ£¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥±¡¼¥²°¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢Ì¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ÎÈ±¾þ¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤ª²Ö¤È¤ª¼ê»æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ì¼¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬Å·»È¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª¤á¤«¤·¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î°¦ÂëÎ¼¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯6·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡º´Æ£¤¹¤ß¤ì¡¢4ºÐÌ¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
