¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¤Í¡Ä12¿Í»à½ý¡¡80ÂåÃËÀ»àË´¡¢20Âå½÷À¤¬½ÅÂÎ¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í12¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Àè¤Û¤É80Âå¤ÎÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿10Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷11¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢20Âå¤Î½÷À1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¼«Æ°¼Ö¤âÊ£¿ôÂæ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Çò¤¤¥»¥À¥ó¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¸å¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¼¡¡¹¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¸å¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¼Ö¤ò¤½¤Î¾ì¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÒ¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡ÖÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÎÇäÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞÆâ¤Ç¤Ï¼Ö¤Î¥«¥®¤Ï¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åð¤ó¤ÀÃË¤Ï¹õ¤Î¾åÃå¤ËÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¼Ö¤ÎÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆ¨¤²¤¿ÃË¤ò¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
