¿·¼Ö277Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö±¿Å¾¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª Á´Ä¹4.2m¤Ë¡È¹ë²ÚÆâÁõ¡É¡õÄ¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡Ö3500cc¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¡ª ¤á¤Á¤ã»Â¿·¤Ê¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡×¥Ö¥ì¥¤¥É¤¬À¨¤¤¡ª

¡¡ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹âµé¼Ö¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢Ä¹¤é¤¯ÂçÇÓµ¤ÎÌ¥»¥À¥ó¤äÂç·¿SUV¤¬¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥È¥è¥¿¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤â¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶Ã°ÛÅª¤ÊÆ°ÎÏÀÇ½¤È¾å¼Á¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò»Ô¾ì¤ËÅê¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ö¼ï¤¬¡¢2007Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ö¥ª¡¼¥ê¥¹¡×¤ò¾å¼Á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤Î¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹ñ»º¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤«¤ÄÌî¿´Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹4260mm¡ßÁ´Éý1760mm¡ßÁ´¹â1515mm¤È¤¤¤¦¼êº¢¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçÇÓµ¤ÎÌ¤Î3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏÅö»þ¤Î¹ñ»º¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¿å½à¤Î280ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÈÍÓ¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿Ïµ¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È6Â®AT¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Ã±¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁö¤ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³°Áõ¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¹âÀÇ½¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¾å¼Á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤È¹âµé´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿°ÛÃ¼¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ìÄ¾¸å¤«¤é¼«Æ°¼Ö¶È³¦Æâ³°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ö¥ì¥¤¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï2012Ç¯¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ö¥ì¥¤¥É¤È¤È¤â¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤ÏÌó5Ç¯´Ö¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÌó3000Âæ¤È¡¢¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ÏËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÊªÄÁ¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿È¯ÇäÅö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê277Ëü2000±ß¤«¤é330Ëü±ß¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»Ô¾ì¼«ÂÎ¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·ÈÎÇä½ªÎ»¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥ì¥¤¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ÃÈô¤ó¤Ç¤ÆÂç¹¥¤¡×¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊÑ²½¤·¤¿º£¤Î¥È¥è¥¿¤ÎÊÒÎÚ¤¬¸«¤¨¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¶¸Åª¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ë3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎV6ÅëºÜ¤À¤È!?¡×¡Ö¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç280ÇÏÎÏ¡ª¥¨¥³¤È¤«Ìµ»ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¾Ð¤¦¤ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤â¤¦2ÅÙ¤È½Ð¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÆÃ°Û¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹³¤·¤¬¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¥¯¥ë¥Þ¤È¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤¡Ä¡×¡Ö±¿Å¾¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¸¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¡¢´õ¾¯À¤â´Þ¤á¤Æ½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î¥È¥è¥¿¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤«¤éÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¡ÊEV²½¡Ë¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆâÇ³µ¡´Ø¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ø¤Î¶¿½¥¤ä³éË¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼Ö»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö»þÂå¤¬Áá¤¹¤®¤¿Ì¾¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£