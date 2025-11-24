Íû¶¯¼óÁê¡¢G20¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö»ëÀþ¡×¤«¤¤¤¯¤°¤êÂ³¤±¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»ëÀþ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à¤È¥¢¥¦¥È...Ì¿Îá¤·¤¿¿Í¤Ï
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ö¤ÎËà»¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÄËë¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î24Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Î2¿Í¤ÎÆ°¸þ¤òÊüÁ÷¡£³Æ¹ñ¼óÇ¾¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï2¿Í¤Ï¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿¤¬......¡£
¡ÖÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¹â»Ô¼óÁê¤¬°ì½Ö¡¢Íû¶¯¼óÁê¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤¬Íû¶¯¼óÁê¤Ï¤¹¤°¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤Ë´é¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ëÀþ¤â¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÊ÷Â¼·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï½¬¶áÊ¿»á¤¬Íû¶¯¤µ¤ó¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤ÏÀäÂÐ²ñ¤¦¤Ê¤È¸·Ì¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¡£Æ±¹Ô¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÀµ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤«²ò·è¤¹¤ë»å¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£Ê÷Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÆüËÜÂ¦¤âÌµÍý¤·¤Æ²ñ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÄÌÌõ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç±Ñ¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Î©¤ÁÏÃ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡£
ËÜÍè¤Ï¿Í¤Î¤¤¤¤Íû¶¯¼óÁê¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡×¤Î¿ÍÊÁ¤¬
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÍû¶¯¼óÁê¤¬¡ËÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ê÷Â¼¤µ¤ó¤â¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ñ¤Ã¤È¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Î»ëÀþ¤ò¡Ë¤è¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ëÀþ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ãæ¹ñÆâ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Íû¶¯¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ö¤¨¡ª¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤â¥À¥á¡©¡×¤ÈÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¯¤È¡¢¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ÷Â¼¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡Ö¡ØÀï¤¨¡Ù¤È¥Ü¥¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤éÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍû¶¯¤µ¤ó¤Ï¿Í¤Î¤¤¤¤Êý¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÊÁ°¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ê¤¹¤Ç¤ËÍû¶¯¼óÁê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ËÉáÄÌ¤Ï°ì¿Í¤Î¼óÇ¾¤¬°ìÂæ¤Ë¾è¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡Ø¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¿ÍÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¾Ð´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òÈò¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
Ê÷Â¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÆâ¾ð¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡º´Æ£ÂÀÏº¡Ë
