公園トラブル！泣かせたのは息子だけど、納得いかない｜マンション内ママ友トラブル【ママリ】

この漫画は、作者・いもやまようみん(©mamayoubi)さんのフォロワーさんが経験した実際のママ友トラブルを描いた作品です。子どもの相性も影響してしまうママ同士の関係の築き方に難しさを感じた小野さん。ママ同士とはいえど、相性や価値観の違いはありますよね。小野さんはトラブルを経験し自分なりの「心地よい距離感」を見つけるのでした。『マンション内ママ友トラブル』第9話をごらんください。

いちかちゃんがA太君を押したことも謝り一件落着と思いきや、次はA太君がいちかちゃんに話しかけますが、乗り気ではないいちかちゃんに腹を立てます。感情が爆発したA太君は、いちかちゃんを泣かせてしまいます。





その様子に、相川さんは「いつもいちかちゃんにイヤイヤ言われて、A太がストレスをためている」と怒って帰ってしまったのでした。

A太君がいちかちゃんを泣かせてしまった翌日、まだA太君の行動にはいちかちゃんに原因があると納得がいかない様子の相川さん。

平田さんから見てもA太君といちかちゃんの相性は悪かったのですね。

小野さんより前からいる相川さんにとって、引っ越してきた小野さんとは「遊んであげている」という感覚だったのですね。

平田さんは、誰の肩を持つわけでもなく相川さんの話の聞き役に回っているようです。相川さんのことが好きな平田さんは今後どうするのでしょうか。

心地よい関係を選ぶ勇気

3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年ごろの子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。



ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。



最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。



ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。

