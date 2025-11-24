ËÉºÒ¤ò²ÈÂ²¤Ç³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡´§¿å»þ¤Ë¥É¥¢¤Ë¤«¤«¤ë¿å°µ¤äÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Ê¤ÉÂÎ¸³¡¡²¬»³¡¦Àõ¸ý»Ô
²¬»³¸©½éÅ¸¼¨¤Î¿å°µÂÎ¸³¥É¥¢
¡¡3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î24Æü¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤Ç³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇËÉ¤°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀõ¸ý»Ô¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©Æâ¤ÎËÉºÒ´Ø·¸¤Îµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤¬Ìó30¤Î¥Öー¥¹¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤¿¤È¤¤Ë¼Ö¤Î¥É¥¢¤Ë¤«¤«¤ë¿å°µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£JAFÃæ¹ñ»ÙÉô¤È¥Þ¥Ä¥À¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²¬»³¸©¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿å¿¼60cm¤Û¤É¤Î´§¿å¤Ç¼ÖÆâ¤«¤é¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡ÊÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤Ïー¡Ë
¡Ö»ä¤âÀÎ¼Ö¤Î¥¿¥¤¥äÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌµÃã¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë³«¤«¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¯¿Ì¼Ö¤ä¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëÆÚ½Á¤Î¿æ¤½Ð¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£