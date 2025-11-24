1²ó183±ß¡Ö¥¬¥µ¥¬¥µ¤«¤«¤ÈÍÑ¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤²¤¿¡ª 40Âå¤Î»ä¤¬¡¢»î¤·¤Æ¤¹¤°¡Ö2È¢Çã¤¤Â¤·¤¿¡×¥ï¥±
¡¡ËèÇ¯Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¬¥µ¥¬¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤«¤È¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤òÉ¬»à¤ËÅÉ¤ê¤³¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£É®¼Ô¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤³¤½Áá¤á¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤¾¡ª ¤È»×¤¤¡¢½©¤Ë¤«¤«¤È¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¥å¥ì¥ë ¥¬¥µ¥¬¥µ¤«¤«¤È¤ò¤·¤Ã¤È¤êÊñ¤à ¤ª¼êÆþ¤ìÄì¾å¤² ¤«¤«¤È¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê6ËçÆþ¤ê¡¿ÀÇ¹þ550±ß¡Ë¡£
¢¡1²ó¤¢¤¿¤ê183±ß¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤«¤«¤È¤ò¤ª¼êÆþ¤ì
¡¡È©¹Ó¤ì¡¢¥«¥µ¤Ä¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¬¤Á¤Ê´¥ÁçÀÉÒ´¶È©¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿²Ö²¦¤Î¥¥å¥ì¥ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¬¥µ¥¬¥µ¤«¤«¤È¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤«¤È¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤Ç´¥Áç¤«¤é¼é¤ê³ê¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤«¤«¤ÈÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÂ¦¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤Î100Ê¬¤Î1¤Û¤É¤ÎºÙ¤µ¤Î¶ËºÙÁ¡°Ý¡¢³°Â¦¤Ï¿½ÌÀ¤Î¹â¤¤Á¡°Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2ÁØ¹½Â¤¤ÎÆÈ¼«³«È¯¥·¡¼¥ÈºÎÍÑ¡£È©¤È¤Î´Ö¤¬¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¡¢¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÈ©¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢½À¤é¤«¤¯¤ÆËà»¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯È©¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆþÍá¸å¡¢ÊÝ¼¾¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¯¤À¤±
¡¡ÆþÍá¸å¤Ê¤É¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝ¼¾¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥àÅù¤Ï¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ë¤È¡¢¤«¤«¤È¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¤¬¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½¢¿²¤·¤Æ¤âOK¤À¤·¡¢ÆüÃæ¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤«¤«¤È¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¿²¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¿²¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡£°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÃ¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¿²¤ë¤È¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤ò¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¡¢·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤«¤«¤È¥±¥¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÀè¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Çö¼ê¤Ê¤Î¤Ç°µÇ÷´¶¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¿ÍÀ¸½é¡ª ¤«¤«¤ÈÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¤¤Æ¿²¤Æ¤ß¤¿
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÎÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë6Ëç¤Î¤«¤«¤È¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¤¬¡£¥ß¥·¥óÌÜ¤«¤é³«¤¤¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢´é¤Ë»È¤¦Çö¼ê¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¿¨¤ê¿´ÃÏ¡£
¡¡º¸±¦¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸¤Ï¤É¤ì¡© ±¦¤Ï¡© ¤Ê¤ÉÇº¤àÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ê¡ÊÉ®¼Ô¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡¢¤¤¤¶ÁõÃå¡ª
¡¡Å¬ÅÙ¤Ê¿½ÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤Î¤è¤¦¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¤Ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ï¤¯¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤Ï¤±¤ë¤Î¤«?!¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢ÀâÌÀ½ñÄÌ¤ê¤Ë³«¸ýÉô¤ËÎ¾¼ê¤Î¿Æ»Ø¤òÆþ¤ì¡¢º¸±¦¤Ë¹¤²¤Ê¤¬¤éÂÀè¤òÆþ¤ì¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤Ï¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ë¤Ï¤¯¡ª ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ï¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î·Ú¤µ
¡¡¤«¤«¤È¤Î°ÌÃÖ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢Á´ÂÎ¤ò·Ú¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¡¢°ãÏÂ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¤Ï¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡© ¤°¤é¤¤¤Î·Ú¤µ¡£¤«¤«¤È¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾²¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢¿²¶ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¯¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÍâÄ«¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Æ¿²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°µÇ÷´¶¤â¤Ê¤¯¡¢Â¼ó¤ÎÊý¤Ë¤º¤ì¤Æ¤è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤â²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÁáÂ®¥ê¥Ô¡¼¥È³ÎÄê¡ª ¤â¤¦Ç¯ÆâÊ¬¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡½é²ó¤Î¤ª»î¤·¤Ï10·îÈ¾¤Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤Î¤«¤«¤È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¾å¡¢¤½¤ì¤Û¤É´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«¥±¥¢¤·¤¿¤«¤«¤È¤ò¸«¤ë¤È¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡ª ËË¤º¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É³ê¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¡¡º£Ç¯¤³¤½Áá¤á¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤¾¡ª ¤È»×¤¤¡¢½©¤Ë¤«¤«¤È¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¥å¥ì¥ë ¥¬¥µ¥¬¥µ¤«¤«¤È¤ò¤·¤Ã¤È¤êÊñ¤à ¤ª¼êÆþ¤ìÄì¾å¤² ¤«¤«¤È¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê6ËçÆþ¤ê¡¿ÀÇ¹þ550±ß¡Ë¡£
¢¡1²ó¤¢¤¿¤ê183±ß¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤«¤«¤È¤ò¤ª¼êÆþ¤ì
¡¡¤«¤«¤È¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤Ç´¥Áç¤«¤é¼é¤ê³ê¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤«¤«¤ÈÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÂ¦¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤Î100Ê¬¤Î1¤Û¤É¤ÎºÙ¤µ¤Î¶ËºÙÁ¡°Ý¡¢³°Â¦¤Ï¿½ÌÀ¤Î¹â¤¤Á¡°Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2ÁØ¹½Â¤¤ÎÆÈ¼«³«È¯¥·¡¼¥ÈºÎÍÑ¡£È©¤È¤Î´Ö¤¬¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¡¢¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÈ©¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢½À¤é¤«¤¯¤ÆËà»¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯È©¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆþÍá¸å¡¢ÊÝ¼¾¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¯¤À¤±
¡¡ÆþÍá¸å¤Ê¤É¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝ¼¾¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥àÅù¤Ï¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ë¤È¡¢¤«¤«¤È¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¤¬¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½¢¿²¤·¤Æ¤âOK¤À¤·¡¢ÆüÃæ¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤«¤«¤È¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¿²¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¿²¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡£°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÃ¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¿²¤ë¤È¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤ò¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¡¢·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤«¤«¤È¥±¥¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÀè¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Çö¼ê¤Ê¤Î¤Ç°µÇ÷´¶¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¿ÍÀ¸½é¡ª ¤«¤«¤ÈÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¤¤Æ¿²¤Æ¤ß¤¿
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÎÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë6Ëç¤Î¤«¤«¤È¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¤¬¡£¥ß¥·¥óÌÜ¤«¤é³«¤¤¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢´é¤Ë»È¤¦Çö¼ê¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¿¨¤ê¿´ÃÏ¡£
¡¡º¸±¦¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸¤Ï¤É¤ì¡© ±¦¤Ï¡© ¤Ê¤ÉÇº¤àÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ê¡ÊÉ®¼Ô¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡¢¤¤¤¶ÁõÃå¡ª
¡¡Å¬ÅÙ¤Ê¿½ÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤Î¤è¤¦¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¤Ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ï¤¯¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤Ï¤±¤ë¤Î¤«?!¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢ÀâÌÀ½ñÄÌ¤ê¤Ë³«¸ýÉô¤ËÎ¾¼ê¤Î¿Æ»Ø¤òÆþ¤ì¡¢º¸±¦¤Ë¹¤²¤Ê¤¬¤éÂÀè¤òÆþ¤ì¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤Ï¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ë¤Ï¤¯¡ª ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ï¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î·Ú¤µ
¡¡¤«¤«¤È¤Î°ÌÃÖ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢Á´ÂÎ¤ò·Ú¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¡¢°ãÏÂ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¤Ï¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡© ¤°¤é¤¤¤Î·Ú¤µ¡£¤«¤«¤È¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾²¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢¿²¶ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¯¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÍâÄ«¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Æ¿²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°µÇ÷´¶¤â¤Ê¤¯¡¢Â¼ó¤ÎÊý¤Ë¤º¤ì¤Æ¤è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤â²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÁáÂ®¥ê¥Ô¡¼¥È³ÎÄê¡ª ¤â¤¦Ç¯ÆâÊ¬¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡½é²ó¤Î¤ª»î¤·¤Ï10·îÈ¾¤Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤Î¤«¤«¤È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¾å¡¢¤½¤ì¤Û¤É´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«¥±¥¢¤·¤¿¤«¤«¤È¤ò¸«¤ë¤È¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡ª ËË¤º¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É³ê¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£