¡ÚµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Û¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ÇÎò»Ë¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤µ
¡¡¥¦¥½¤È¸í²ò¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖÄÌÀâ¡×¤òÀµ¤¹¡¢ºî²È¤Î°æÂô¸µÉ§»á¤Ë¤è¤ë½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡£º£²ó¤Ï¶á¸½ÂåÊÔÂè½½Ï»ÏÃ¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¤ÎÍýÁÛ¤È¶ìÇº¡×¡¢¡ÖÂçÀµ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Î³ÎÎ©¤ÈÅ¸³«¡¡¤½¤Î7¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÊÂè1472²ó¡Ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¿ô²ó¤Ç¡¢°ì¶å¸Þ¸ÞÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ30¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂç´ÚÌ±¹ñ½éÂåÂçÅýÎÎ¡¦Íû¾µÈÕ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ì¶å°ì¶åÇ¯¡ÊÂçÀµ8¡Ë¤ËÆüËÜÊ»¹ç²¼¤ÎÄ«Á¯È¾Åç¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö»°¡¦°ìÆÈÎ©±¿Æ°¡×¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀðÆ°¤·¤¿¡Öºß³°Ä«Á¯¿Í¡ÊÅö»þ¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Íû¾µÈÕ¤ÎÀ³ÊÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤ÆÍ¾ÃÌ¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Îò»Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤Þ¡¢Âè°ì¡»»ÍÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÆó¡»Æó¸ÞÇ¯¡ÊÎáÏÂ7¡Ë½½·îÆó½½°ìÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¾å¡Ö¸åÀ¤¤Ëµ²±¤µ¤ì¤ëÆü¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼«Ì±ÅÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¯³¦¤Ë¤Ï¡Ö»Í½½¡¢¸Þ½½¤ÏÉ¡¥¿¥ì¾®ÁÎ¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¡Ê¡©¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â¼ã¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¡¢¹âÎð¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡ÖÏ·³²¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤âÓñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹âÇ¯¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¿Í´Ö³¦¤ÎÊ£»¨¤ÊÃæ¿È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤¨¤Æº¹ÊÌ¸ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼ãÁÎ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢³ØÌä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼ã¤¤¸¦µæ¼Ô¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤¯¤ËÍý·Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿ô³Ø¤äÊªÍý¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þµé¤Î¸ùÀÓ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¼ã¤¤¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ã¤¤¤Û¤¦¤¬Æ¬Ç¾¤ÎÆ¯¤¤â½ÓÉÒ¤Ç¡¢½ÀÆð¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Í£°ì¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¸²Ê·Ï¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÌç¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ã¤¯¤Æ½ÀÆð¤ÊÆ¬Ç¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÎò»Ë³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¤¤«¤ËÍ¥½¨¤Ç¤â¡¢½ñºØ¤ä¸¦µæ¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¥Ê¥Þ¤Î¿Í´Ö¤È¤Ï°ã¤¦»ËÎÁ¤À¤±¤È¤Ä¤¹ç¤¤¡¢¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤À¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¸¦µæ¼Ô¤¬ËÜÅö¤ÎÎò»Ë¤Îµ¡Èù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö»Í½½¡¢¸Þ½½¤ÏÉ¡¥¿¥ì¾®ÁÎ¡×¤Ê¤é¡Ö¿Í´Ö¡¢Ï»½½¤«¤é°ì¿ÍÁ°¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò²á¤®¤ë¤È¤¹¤°¤ËÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Îµ¡Èù¡×¤ò¡¢³ØÌä¤ÎÀ®²Ì¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£·ë²ÌÅª¤ËÎò»Ë¸¦µæ¤È¤Ï¡Ö¥Ê¥Þ¤Î»É¿È¡×¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¡Ö´¥Áç¿©ÉÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·»ä¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢ÀìÌç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸¦µæ¤¹¤ë»þÂå¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌµ¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿ÄêÇ¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÌµ¤¤¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¤Ç¤ÏÌµ¤¤Ì±´Ö¤Î¼«Í³¤ÊÎò»Ë²È¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨Á°²ó½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë°ì¶å°ì¶åÇ¯¤Î¡Ö»°¡¦°ìÆÈÎ©±¿Æ°¡×¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì¶å¸Þ¸ÞÇ¯°Ê¹ß¤Þ¤ÇÆ§¤Þ¤¨¤¿µð»ëÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎò»Ë¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¡¢Îò»Ë³Ø¼Ô¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤ÇÎò»ËÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏËÁÆ¬¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤È¤ª¤êËÜÂê¤Î°ì¶å°ì¶åÇ¯Á°¸å¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º´ØÏ¢¤ÏÌµ¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ÎÍ¾ÃÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ºî»ì²È¡¦À±ÌîÅ¯Ïº¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¸½ºß¡ÖÉ¡¥¿¥ì¾®ÁÎ¡×°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¸Ä¿ÍÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÈà¤¬ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÉ´²Ê»öÅµ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ç¤½¤Î·ÐÎò¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Ä¹Ê¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë
¡ÒÀ±ÌîÅ¯Ïº¡Ê¤Û¤·¤Î¤Æ¤Ä¤í¤¦¡¢ËÜÌ¾¡§Í¶á Å¯Ïº¡Ê¤¢¤ê¤Á¤« ¤Æ¤Ä¤í¤¦¡Ë¡¢1925Ç¯9·î30Æü-2010Ç¯11·î15Æü¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îºî»ì²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï¸å²ÎÍØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî»ì²È¤Î°ì¿Í¡£³Æ½ê¤Ç¡ÖÀ±ÌîÅ¯Ï¯¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÅ¯Ïº¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£¡ÖÍÅÄ¤á¤°¤à¡×¡Ö°¤Î¤¤¢¤µ¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
»³¸ý¸©ÂçÅç·´¿¹ÌîÂ¼¡Ê¸å¤ËÅìÏÂÄ®¢ª¸½¡¦¼þËÉÂçÅçÄ®¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë»³¸ý¸©ÂçÅç·´¿¹ÌîÂ¼¡Ê¸½¡¦¼þËÉÂçÅçÄ®¡ËÏÂº´¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¿¹ÌîÂ¼Î©³«Æ³¾®³Ø¹»¡¢»³¸ý¸©Î©°Â²¼¾±Ãæ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦»³¸ý¸©Î©¼þËÉÂçÅç¹âÅù³Ø¹»°Â²¼¾±¹»¼Ë¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1946Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ21Ç¯¡Ë¡¢´±Î©À¶¿å¹âÅù¾¦Á¥³Ø¹»¡Ê¸½¡¦Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¡Ë¤òÅÓÃæ·ë³Ë¤ÇµÙ³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ´¶È¡£ÍâÇ¯¡¢ÆüÏ¥µù¶È¡Ê¸å¤Î¥Ë¥Á¥í¡¢¸½¡¦¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡¢±óÍÎµù¶È¤Î¾èÁÈ°÷¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·½¢¿¦¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢¿ÕÂ¡·ë³Ë¤Î¤¿¤á¤ËÁ¥¤ò²¼¤ê¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÕÂ¡¤òÅ¦½Ð¡£¶¿Î¤¼þËÉÂçÅç¤Ë¤Æ4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¡Ó
¡¡Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤Ï¤È¤Æ¤âÁ´Éô¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°¯ÈþÀ¶¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¡¢ËÌÅç»°Ïº¡Ø·»Äï¿ÎµÁ¡Ù¡ØÈ¡´Û¤Î½÷¡Ù¡¢¾®ÎÓ°°¡Ø¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¡¼²Î¡Ù¡ØÀÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡¢¿åÁ°»ûÀ¶»Ò¡ØÎÞ¤òÊú¤¤¤¿ÅÏ¤êÄ»¡Ù¡Ø¤¤¤Ã¤Ý¤ó¤É¤Ã¤³¤Î±´¡Ù¡Ø»°É´Ï»½½¸ÞÊâ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¡¢Ä»±©°ìÏº¡Ø·»ÄïÁ¥¡Ù¡¢ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¡Ø¥¢¥ó¥³ÄØ¤ÏÎø¤Î²Ö¡ÙÅù¡¹¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀï¸å²ÎÍØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî»ì²È¤Î°ì¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤·¤âÀ±Ìî¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀï¸å²ÎÍØ»Ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂåÉ½ºî¤Î¤Ê¤«¤Î¡Ø·»ÄïÁ¥¡Ù¤ÏµùÁ¥°÷¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÈà¤é¤Î°¦¾§²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÙ¤ì¤¿Ž¢¥¹¥È¥Þ¥¤Ž£¤ÎÉáµÚ
¡¡¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎµùÁ¥°÷¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤ÏÀ±Ìî¤¬·ë³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ³¤·³¤Ë¡Ö·âÄÀ¡×¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡ØÂèÏ»¤¢¤±¤Ü¤Î´Ý¡Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤··ë³Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÈà¼«¿È¡¢ËÌ¤Î³¤¤ÇÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡ÖÀ±Ìî¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤ÈÄÀË×¤·¤¿Á¥¤Ï¡¢Æ±¤¸¡Ø¤¢¤±¤Ü¤Î´Ý¡Ù¤Ç¤âÁ¥ÂÎ¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊÌ¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·Â¤Á¥¤ËÁ¥Ì¾¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÂå¡×¤ÎÁ¥¤Î¾èÁÈ°÷¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¯¥ë¡¼¤¬°ú¤Â³¤¿·Â¤Á¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ÎSF¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÁ¥¾è¤ê¤Î¾ï¼±¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÀ±Ìî¤Ï¡¢·ë³Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ì¶å¸Þ¸ÞÇ¯¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÎò»Ë¤òÃµµá¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬ÃåÌÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Á¥¤ò¹ß¤ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢·ë³Ë¤Ø¤Î´¶À÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤Î»þÂå¡¢¡Ö·ë³Ë¤ÏÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êØí´µ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º»à¤Ì¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëº¤ìµî¤é¤ì¤¿¾ï¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¾ï¼±¤ÏËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆÃ¸úÌô¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎÈ¯¸«¤Ï°ì¶å»Í»ÍÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ19¡Ë¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌô¤Ê¤ÉÍ¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÆüËÜ¤Ï¹ßÉú¤·»ö¼Â¾å¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀêÎÎ²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¤Ï¹â²Á¤Ç¤â¤¢¤êÅöÁ³²¤ÊÆ¿ÍÍ¥Àè¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉáµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ö·ë³Ë¤Ï¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤·´°¼£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤Î¾ï¼±¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤Ë¿ôÇ¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬ÌäÂê¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æó¡»Æó»°Ç¯¡ÊÎáÏÂ5¡Ë¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿NHK¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖÅÄÎë»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Âºß¤Î²Î¼ê¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤ÎÉ×¡¦µÈËÜ±Ï±¦¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂ¼»³°¦½õ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¤ª¤ê°ì¶å»Í¼·Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ22¡Ë¤Ë·ë³Ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÆó½½»ÍºÐ¤Î¼ã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»°Ç¯¸å¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀêÎÎ²¼¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÅöÁ³¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¤Î¤³¤È¤ÏÆüËÜ¿Í¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡©¡¡¤â¤¦¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¡¢¡Ö¤¢¤ÈÆóÇ¯¤°¤é¤¤´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÏ³¤é¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«²ÉÊ¹¤Ë¤·¤Æ»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤ò°¦¤¹¤ëÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ°¦¤¹¤ë¿Í¤¬·ë³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡©¡¡¤³¤ì¤â½ñ¤¯¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¤¤À¤í¤¦¡£°Ê²¼¡¢¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¤òÅö»þÆüËÜ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¹¥È¥Þ¥¤¡×¤ÈÎ¬¤¹¤¬¡¢¡Ö¥«¥Í¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥È¥Þ¥¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÉ÷Ä¬¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÌ©Í¢¶È¼Ô¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐÍ³¤ÇÆüËÜ¤ËÂçÎÌ¤Î¥¹¥È¥Þ¥¤¤ò»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£Ì©Í¢Á¥¤ÎÌ¾¤«¤é¡Ö³¤Îõ¹æ»ö·ï¡×¤È¤¤¤¦¡£°ì¶å»Í¶åÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ24¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Åö¶É¤¬²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥È¥Þ¥¤¤Ï»àÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¹ñÆâ¤Ç¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥Í¥³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÇÍÌ¾¤Ê¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÎÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ç¡ÖÂðµÞÊØ¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¾®ÁÒ¾»ÃË¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤¿¥¹¥È¥Þ¥¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥Þ¥¤¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡Ö¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¤ÎÂðµÞÊØ¡×¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢µìÆüËÜ·³¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿É¾ÏÀ²È¡¦»³ËÜ¼·Ê¿¤â¡Ö¥¹¥È¥Þ¥¤¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥Á¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤¬½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÚÂ¼À¯É§¤È¸À¤¨¤Ð³ÊÆ®µ»¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¤ÐÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¡Öµ´¤ÎÌÚÂ¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î½ÀÆ»²È¡×¤È¤¤¤¦ÄêÉ¾¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¿Í¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤ËÈà¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢ÎÏÆ»»³¤È¤Î»î¹ç¤ËÇÔËÌ¤·¤ÆÈÕÀá¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÎÏÆ»»³¤¬ÌóÂ«¤òÇË¤ê°ìÊýÅª¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÇºÇ¹â¤ÎÃÏ°Ì¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤«¤«¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀâ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö°¦ºÊ¤Î·ë³Ë¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥¹¥È¥Þ¥¤¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥«¥Í¤¬¤¤¤ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÀâ¤À¤¬¡¢¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂÆó½½»ÍÇ¯¤°¤é¤¤¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥Þ¥¤¤¬¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿Í´Ö¡×¤È¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¡×¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Îº¹¤Ï¤¸¤Ä¤ËÂç¤¤¤¡£À±ÌîÅ¯Ïº¤â¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿Í´Ö¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤Î¼ç´Ñ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡ÖÆóÅÙ¤â»à¿À¤Î¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¡×¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ø¤¢¤±¤Ü¤Î´Ý¡Ù¤ò¹ß¤ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë³Ë¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈà¤òµß¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤òÀ±Ìî¤Û¤É¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¸¤Ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤Î¾ï¼±¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤â¤½¤Î¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ëÎò»Ë¤â¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÎÎò»Ë³Ø¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬»ËÎÁÀäÂÐ¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö°¦¤¹¤ëÈà¤Ë¤¢¤ÈÆóÇ¯À¸¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¥¹¥È¥Þ¥¤¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈºÊ¤¬Æüµ¤Ë½ñ¤±¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Î¿Í´Ö¤Ï¥¹¥È¥Þ¥¤¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð»þÂåÇØ·Ê¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö°æÂô¸µÉ§¤Ï¤³¤Î»þÂå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥¹¥È¥Þ¥¤¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»ËÎÁ¤ÏÌµ¤¤¡Ê¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤ÏÌµ¤¤¡Ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÏÊ£»¨¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£²¾¤Ë¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¥¹¥È¥Þ¥¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÚË¾¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï¤½¤ì¤òÉ¬¤ºÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ»Ä¤¹¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£·ù¤Ê¤¿¤È¤¨¤À¤¬¡¢¡Ö»à¤ó¤À»Ò¤ÎºÐ¤ò¿ô¤¨¤ë¡Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬Ìµ¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤â¤¢¤ë¡£¶òÃÔ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤â»à¤ó¤À¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ½ñ¤»Ä¤µ¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö³¦¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼ã¤¤¤¦¤¨¤Ë½ñºØ¤Î¤Ê¤«¤Ç»æ¤Î»ËÎÁ¤·¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²¾¤Ë¡Ö¥¹¥È¥Þ¥¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÚË¾¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤¿Æüµ¤ä¼ê»æ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òº¬µò¤ËÎò»Ë³Ø¼Ô¤¬¡Ö¥¹¥È¥Þ¥¤ÀÚË¾¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶ËÃ¼¤Ê¤¿¤È¤¨¤À¤È»×¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ËÎÁÀäÂÐ¼çµÁ¤Î°ÊÀ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤Þ¤«¤é»ÍÉ´Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤Ë½ÐÊ¼¤·¤¿¡£Èà¤ÏÅö»þ¤³¤ì¤ò¡ÖÅâÆþ¤ê¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡ÊÅö»þ¤ÏÌÀ¡Ë¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¿¯¹¶ºîÀï¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡¡½¨µÈ¤â¤»¤Ã¤«¤¯Å·²¼¤òÅý°ì¤·¤¿¤Î¤ËÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂçÎ¦¿¯¹¶¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ½¨µÈ¤Ï¹ñÆâ¤ÎÂçÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÅö»þ¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÖÎÎÃÏ³ÍÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÚË¾¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÊÂè1473²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
°æÂô¸µÉ§¡Ê¤¤¤¶¤ï¡¦¤â¤È¤Ò¤³¡Ë¡¿ºî²È¡£1954Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£TBSÊóÆ»¶Éµ¼Ô»þÂå¤Î1980Ç¯¤Ë¡¢¡Ø±î´Ý¸¸»ë¹Ô¡Ù¤ÇÂè26²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Îò»Ë¿äÍý¾®Àâ¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤òÂó¤¯¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¾·³¡Ù¡Ø¿¿¡¦ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
