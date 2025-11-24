º£Ç¯3·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·µÇ°´Û ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤ÎÆþ´Û¼Ô¿ô20Ëü¿Í¤òÃ£À®
º£Ç¯3·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¹âÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¹áÈþ»ÔÎ©¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·µÇ°´Û¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤ÎÆþ´Û¼Ô¿ô¤¬¡¢20Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÈþ»Ô¹áËÌÄ®¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤È¡Ö»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó³¨ËÜ´Û¡×¤«¤é¤Ê¤ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·µÇ°´Û¤Ï¡¢ÍèÇ¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë²þ½¤¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯3·î29Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤20Ëü¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô¤ÎÁ°ÅÄ¹¸¹¨¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ç¡¢°Í¸÷¹¸°ìÏº»ÔÄ¹¤«¤é²ÖÂ«¤ÈµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ³¨ËÜ¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·µÇ°´Û¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Æþ´Û¼Ô¿ô¤Ï490Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï500Ëü¿Í¤òÃ£À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£