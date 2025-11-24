¡Ô¾ÐÊ¡Äâ¾ÐÉÓ¤µ¤ó¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬2¿Í¤Ë·ã¸º¡Õ30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÂ¸Â³´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡È³Ú²°²ñµÄ¡É¡ÖÁ´°÷¤ÇBS¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡1989Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£»³¸ýÎÉ°ì¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¡¢Âè5²ó¤«¤é½Ð±é¤·¡¢¤¢¤ì¤«¤é36Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤¯½Ð±é¤¹¤ë¸Å³ô¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï2021Ç¯¤ËBS-TBS¤Ø°ÜÆ°¤·¤ÆÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤Îå«¤Ïº£¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ô¾ÐÊ¡Äâ¾ÐÉÓ¤µ¤ó¤Î·îÌ¿Æü¤ËÉ¬¤ºÊè»²¤ê¡Õ»³¸ýÎÉ°ì¤µ¤ó(70¡Ë¤Î¸½ºß¡¢º£¤âÊè»²¤ê¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤¬70ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ËÌÁÍ§¡¦¾ÐÊ¡Äâ¾ÐÉÓ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¨¡¨¡¾ÐÉÓ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÌîÀ¿¤µ¤ó¡Ê¡Á2012¡Ë¡¢»Ö³ÀÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê¡Á2014¡Ë¡¢É÷¸«¤·¤ó¤´¤µ¤ó¡Ê¡Á2022¡Ë ¡¢¾ÐÉÓ¤µ¤ó¡Ê¡Á2023¡Ë¡¢À¶¿å¹ñÌÀ¤µ¤ó¡Ê¡Á2024¡Ë¤È¡¢°ÊÁ°¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¿Ø¤¬¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë»³¸ý¤µ¤ó¤È¿¼ÂôË®Ç·¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤Î2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£º£¤ÏËÍ¤È¿¼Âô·¯¡¢¿·¤·¤¯´îÆþÍ§¹À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊTBS¡Ë¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò 10Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦2¿Í¤À¤±¡£
¡¡µîÇ¯¤Ï¡ÊÀ¶¿å¡Ë¹ñÌÀÀèÇÚ¤¬Áªµó¡ÊÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¤Î¤¿¤áÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡Ë¤È¤«½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤È¤«¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿Í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¸½¾ì¤Î»ö·ï¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡¸Å³ô¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÁ°¤Ë»Ê²ñ¤Î¿¹ËÜµ£Ïº¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤«¤é¡Ø»³¸ý¤µ¤ó¤Ï½á³êÌý¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤È¤â¤È¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥¬¥ó¥¬¥óÁ°¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ñ»¡ÎÏ¤äÊ¬ÀÏÎÏ¤Î¤¹¤´¤¤¾ÐÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤«¤é¸ý·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¹ñÌÀÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ó¥Á¥½¤¤¶õµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÃÏ¾åÇÈ¤«¤éBS¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤ËÈÖÁÈÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¿¹ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Î¤Þ¤Þ¡¢³Ú²°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿¹ËÜ¤µ¤ó¤¬¡ØÃÏ¾åÇÈ¤Ï°ìÃ¶¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¤±¤É¡¢BS¤«¤éÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦»×¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢À§Èó¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡¢Á´°÷°ìÃ×¤ÇÂ¨Åú¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¤¬³Ö½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð±éÎÁ¤¬Â¿¾¯²¼¤¬¤ë¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤³¤¨¤¿¿ÈÆâ¤Î¤è¤¦¤ÊÃç´Ö¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
·ÝÇ½À¸³è46Ç¯¤ÎÎò»Ë
¡¡51Ç¯Á°¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï19ºÐ¤Ç¹Åç¤«¤é¾åµþ¤·¡¢1977Ç¯¤ËÅì±Ç±éµ»¸¦½¤½ê¤ËÆþ½ê¡£1979Ç¯¤Ëº´Æ£Bºî»á¡Ê76¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ø·àÃÄÅìµþ¥ô¥©¡¼¥É¥ô¥£¥ë¥·¥ç¡¼¡Ù¤ËÆþÃÄ¡£°ÊÍè¡¢¥é¥¸¥ª¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡·àÃÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤éº£Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è46Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¡¢ÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Î¿Í´Ö¤Ç¡£¾åµþ¤¹¤ë¤È¤¤Î»Ö¤¬"¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤â³Ú¤·¤¯¡¢À¸¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê"¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿È¤òºï¤ë¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò°ìËÜºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎºÇ¶á¤Ï"³Ú¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬ÅØÎÏ¤â¤·¤Ê¤¤"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡"³Ú¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬ÅØÎÏ¤â¤·¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¾ÐÉÓ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¤è¤¯¡Ø»³¸ý¤µ¤ó¤Ï·àÃÄ¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¨¤¨¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò·àÃÄ¤ÎÌò¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¿¦¶ÈÍó¤Ë "³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í"¤Ã¤Æ½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡º£¤Ï¤¦¤Á¤Î·àÃÄ¤ÎÂç¿¹Çî·¯¤¬Ç¯¤Ë3ËÜ¡¢4ËÜ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿Í¾ð´î·à¤ä¥³¥ó¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤ËÍî¸ì²ñ¤ä¡Ø¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¤ª»Å»ö¤ÇÇ¯´Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡70ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤ÄÉñÂæ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡Öº£Ç¯¡¢ÇòÆâ¾ã¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢6·î¤Ë¤ÏÇÙ±ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç·Î¸Å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í¾ð´î·à¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤í¤Ã¤Èµã¤«¤»¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤í¤Ã¤È¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¤Í¡£¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢·§Ã«¿¿¼Â¤µ¤ó¤â½é½Ð±é¤Ç¤¹¡£11·î¤Î¸ø±éÃæ¤Ë¾ÐÉÓ¤Á¤ã¤ó¤Î·îÌ¿Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Êó¹ð¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
文・千葉絵梨香(ジャーナリスト)  撮影・山口比佐夫