µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¥Ï¥¤¥Ï¥¤ ¤¹¤¯¤¹¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ìー¥¹³«ºÅ¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬¾Ð´é¤ÈÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11·î24Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÎJA¹âÃÎ¥Ó¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ìー¥¹¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¹âÃÎÊüÁ÷¤¬µîÇ¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥ìー¥¹¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤ÎÉô¤Î2ÉôÀ©¤Ç¡¢¸áÁ°¤ÎÉô¤Ë¤Ï24¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»²²Ã¡£
¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¥´ー¥ë¤Ø¤È°ìÌÜ»¶¤Ë¸þ¤«¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤Çµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£µã¤¤¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤òÎå¤Þ¤¹ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¡£¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿²ÈÂ²¤Ï¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£