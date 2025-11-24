°ËÀª¤Î½÷Àµ¼ÔÉÔÌÀ¤«¤é27Ç¯¡¡Î¾¿Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¡×
¡¡»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç1998Ç¯¤Ë»¨»ïµ¼ÔÄÔ½Ðµª»Ò¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê24¡Ë¡á¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é24Æü¤Ç27Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬Æ±»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÉãÂÙÀ²¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢µï¾ì½ê¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÁÜººËÜÉô¤Î¤¢¤ë°ËÀª½ð¤ÎÁÜºº°÷¤éÌó40¿Í¤â»²²Ã¤·¤¿¡£ÄÔ½Ð¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ÈÅö»þ¤ÎÂÎ³Ê¡Ê¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å46¥¥í¡Ë¤òºÜ¤»¤¿¥Á¥é¥·¤È¥Þ¥¹¥¯·×2ÀéËç¤òÇÛÉÛ¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æ±»Ô¤Î¹â¹»3Ç¯°ËÆ£ÛØ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ËÏÃ¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¾ðÊóÄó¶¡¤Ï°ËÀª½ð¡¢ÅÅÏÃ0596¡Ê20¡Ë0110¡£