ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢±Ç²èÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¸½¤ì²ñ¾ì¤ï¤«¤¹¡¡°áÁõ¤ÏµÞ¤¤çÄ´Ã£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿HPS¡ßTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºA24¤ÎÆüÆÃ½¸¾å±Ç Âè11²ó¡Ø¥Ñ¥¹¥È ¥é¥¤¥Ö¥¹¡¿ºÆ²ñ¡Ù¾å±Ç¸å¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¼«¤éÍÑ°Õ¤·¤¿°áÁõ¤ÇºîÃæ¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤¯¤ë¤Þ
¡¡¤³¤ÎÆü¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£È±¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥é¥¤¥È¥Ú¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¥ó¥Á¡¢¹õ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£MC¤Î±üÉÍ¥ì¥¤¥é¤Ë¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò»öÁ°¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í´ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥½¥ó¥³¡¼¥ÇÁÈ¤á¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÞÁ´ÉôÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤â´°àú¡×¤È±üÉÍ¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¡¢µÞ¤¤çÍÑ°Õ¤·¤¿·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¼«¤éÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³Ê¹¥¤Ïµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¤·¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¡£¡ÖÂç³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤ËÀèÇÚ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¥º¥ó¥º¥ó·Ï¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Éâ¤¤¤Æ¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤È½Å¤Í¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿A24¤È¡¢2020Ç¯³«ºÅ¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤òÇÛµë¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎCJ ENM¤¬½é¤á¤Æ¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿¡£°Ü½»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î2¿Í¤¬24Ç¯¸å¡¢36ºÐ¤Î²Æ¤ËNY¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë7Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´ÆÆÄ¤Î¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥½¥ó¤Ï¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ø°Ü½»¤·¤¿¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢ËÜºî¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
