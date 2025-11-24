ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¸ºÎÌ¸å¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤¢¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÐ¿©²È¤Ç¥«¥ì¡¼¿©¤Ù¤é¤ì¤º
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥á¥¤¥É¡Ø¥Ð¥ë¥¯¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÙPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÚÆùÇ¯É½¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡¡ÌîÅÄ¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯¤Ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Ô¤¨¥è¥óÌò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Ç10¥¥í¤â¸ºÎÌ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ¤Ï¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÎ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤Ô¤¨¥è¥ó¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ç·Ý¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤«¤é2¡Á3¥ö·î¤Î¡ÈÆÍ´Ó¹©»ö¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤Í¡Ä¡£Å·°ì¡ÊÅ·²¼°ìÉÊ¡Ë¤Î¤³¤Ã¤Æ¤ê¤Î¾å¤Î¤³¤Ã¤Æ¤ê¤ò¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ºÎÌÌÀ¤±¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ï¥Ù¥í¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢¥³¥ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤¢¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¡Ê°ß¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¹Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¹¥¤·ù¤¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥«¥ì¡¼¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÊÐ¿©²È¡£¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢±ÉÍÜ¤ÎÊÐ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø±ÉÍÜ¤ÎÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¿©¤Ù¤è¤¦¡Ù¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Ï½õ¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¡¢2021Ç¯¤ÎJBBF¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯²¦¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ×Ìî·½°ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNEXTFIT KENTO¡×¤ÎKENTO¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÚÆùÇ¯É½¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡¡ÌîÅÄ¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯¤Ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Ô¤¨¥è¥óÌò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Ç10¥¥í¤â¸ºÎÌ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ¤Ï¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÎ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤Ô¤¨¥è¥ó¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ç·Ý¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¹¥¤·ù¤¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥«¥ì¡¼¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÊÐ¿©²È¡£¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢±ÉÍÜ¤ÎÊÐ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø±ÉÍÜ¤ÎÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¿©¤Ù¤è¤¦¡Ù¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Ï½õ¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¡¢2021Ç¯¤ÎJBBF¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯²¦¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ×Ìî·½°ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNEXTFIT KENTO¡×¤ÎKENTO¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£