¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¾å»Ê¤ÎÀ­ÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Êdimlight/stock.adobe.com¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºòº£¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î½÷À­¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇÚ½Ð¤ä½÷À­³èÌö¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¾å»Ê¤ÎÀ­ÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë¥­¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¡ØJobÁí¸¦¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ ¾å»Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡É¾å»Ê¡É¤ÈÊ¹¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÀ­ÊÌ¤Ï¡ÖÃËÀ­¡×¤¬Ìó7³ä¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¾å»Ê¤ÎÀ­ÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëÁÈ¿¥Æâ¤Î¹àÌÜ¤ò¸«¤ë

Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ¿Ì¾ÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØJobQ Town¡Ê¥¸¥ç¥Ö¥­¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î20¡Á50Âå¤Î¼Ò²ñ¿ÍÃË½÷385¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¡É¾å»Ê¡É¤ÈÊ¹¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÀ­ÊÌ¡×¤Ï69.6%¤¬¡ÖÃËÀ­¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÇÉ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö½÷À­¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÇÉ¡×¤¬5.2%¡¢¡ÖÀ­ÊÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬25.2%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÃËÀ­¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÇÉ¡×¤ÎÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬76.3%¡¢½÷À­¤¬55.5%¤Ç¡¢¡ÖÀ­ÊÌ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÉ¡×¤Ï¡¢½÷À­¤¬38.1%¤ÇÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¾å»Ê¤ÎÀ­ÊÌ¤ò¡Ö°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¤è¤¯°Õ¼±¤¹¤ë5.2%¡¢°Õ¼±¤¹¤ë10.1%¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð°Õ¼±¤¹¤ë26.5%¡Ë¤ÏÌó4³ä¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á½÷À­¤¬43.7%¡¢ÃËÀ­¤¬41.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼¡¤Ë¡¢¡Ö¾å»Ê¤ÎÀ­ÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê¤È¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦12.7%¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦27.5%¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦31.7%¡Ë¤È²óÅú¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢½÷À­¤¬74.5%¡¢ÃËÀ­¤¬71.4%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¾å»Ê¤ÎÀ­ÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿277¿Í¤Ë¤½¤Î¹àÌÜ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃúÇ«¤µ¡×¡Ê37.2%¡Ë¡¢¡Ö´¶¾ð¤Î½Ð¤·Êý¡×¡Ê32.9%¡Ë¡¢¡ÖÈ¯¸À¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê32.5%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­Â¦¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃúÇ«¤µ¡×¡Ê23.3%¡Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À­¡×¡Ê19.3%¡Ë¡¢¡ÖÈ¯¸À¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê18.1%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢½÷À­Â¦¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤Î½Ð¤·Êý¡×¡ÖÈ¯¸À¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â37.3%¡Ë¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃúÇ«¤µ¡×¡Ê35.3%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­Â¦¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ­¤Ï¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä»Ø¼¨¤¬¶ñÂÎÅª¡£Æß¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö½÷À­¤Î¾ì¹ç¤ÏÃê¾ÝÅª¤À¤¬´üÂÔ¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö½÷À­¤Ï²á¾ê¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤ªÀá²ð¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½÷À­Â¦¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷À­¤Î¾å»Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï½÷À­¤À¤¬¡¢ÃËÀ­¤Î¤Û¤¦¤¬»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö½÷À­¾å»Ê¤Ï¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬´¶¾ðÅª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È»Îµ¤¤â²¼¤¬¤ë¡×¡ÖÃËÀ­¾å»Ê¤À¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÅÁ¤¨¤Å¤é¤¯¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¿¦¾ì¤ËÄ¹µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤ë¾å»Ê¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£