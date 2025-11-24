Ìó7³ä¤¬¡Ö¾å»Ê¡áÃËÀ¡×¤òÁÛµ¯¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¾å»Ê¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©
ºòº£¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇÚ½Ð¤ä½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¾å»Ê¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¡ØJobÁí¸¦¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ ¾å»Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡É¾å»Ê¡É¤ÈÊ¹¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÀÊÌ¤Ï¡ÖÃËÀ¡×¤¬Ìó7³ä¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¾å»Ê¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëÁÈ¿¥Æâ¤Î¹àÌÜ¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ¿Ì¾ÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØJobQ Town¡Ê¥¸¥ç¥Ö¥¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î20¡Á50Âå¤Î¼Ò²ñ¿ÍÃË½÷385¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¡É¾å»Ê¡É¤ÈÊ¹¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÀÊÌ¡×¤Ï69.6%¤¬¡ÖÃËÀ¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÇÉ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö½÷À¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÇÉ¡×¤¬5.2%¡¢¡ÖÀÊÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬25.2%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÇÉ¡×¤ÎÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬76.3%¡¢½÷À¤¬55.5%¤Ç¡¢¡ÖÀÊÌ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÉ¡×¤Ï¡¢½÷À¤¬38.1%¤ÇÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¾å»Ê¤ÎÀÊÌ¤ò¡Ö°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¤è¤¯°Õ¼±¤¹¤ë5.2%¡¢°Õ¼±¤¹¤ë10.1%¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð°Õ¼±¤¹¤ë26.5%¡Ë¤ÏÌó4³ä¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á½÷À¤¬43.7%¡¢ÃËÀ¤¬41.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¾å»Ê¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê¤È¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦12.7%¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦27.5%¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦31.7%¡Ë¤È²óÅú¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬74.5%¡¢ÃËÀ¤¬71.4%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¾å»Ê¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿277¿Í¤Ë¤½¤Î¹àÌÜ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃúÇ«¤µ¡×¡Ê37.2%¡Ë¡¢¡Ö´¶¾ð¤Î½Ð¤·Êý¡×¡Ê32.9%¡Ë¡¢¡ÖÈ¯¸À¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê32.5%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀÂ¦¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃúÇ«¤µ¡×¡Ê23.3%¡Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¡Ê19.3%¡Ë¡¢¡ÖÈ¯¸À¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê18.1%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢½÷ÀÂ¦¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤Î½Ð¤·Êý¡×¡ÖÈ¯¸À¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â37.3%¡Ë¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃúÇ«¤µ¡×¡Ê35.3%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ¤Ï¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä»Ø¼¨¤¬¶ñÂÎÅª¡£Æß¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö½÷À¤Î¾ì¹ç¤ÏÃê¾ÝÅª¤À¤¬´üÂÔ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö½÷À¤Ï²á¾ê¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤ªÀá²ð¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½÷ÀÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤Î¾å»Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï½÷À¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö½÷À¾å»Ê¤Ï¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬´¶¾ðÅª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È»Îµ¤¤â²¼¤¬¤ë¡×¡ÖÃËÀ¾å»Ê¤À¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÅÁ¤¨¤Å¤é¤¯¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¿¦¾ì¤ËÄ¹µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤ë¾å»Ê¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£