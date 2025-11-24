àÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼êá¡Ö¤¨?¥¸¡¼¥ó¥º¤À¤±?¡×à»ëÀþÅ£ÉÕ¤±á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»
¡¡¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½FW¤Î26ºÐ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Ë¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾¼ê¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¶»¸µ¤ò±£¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤ÎFC¥³¥â¡¦¥¦¥£¥á¥ó½êÂ°¤Î¥¢¥ê¡¼¥·¥ã¡¦¥ì¡¼¥Þ¥ó¡£
¡¡¥¢¥ê¡¼¥·¥ã¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÎÂ¿¤¤½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢¸½ºß1600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃ¼Îï¤ÊÍÆ»Ñ¤«¤éàÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼êá¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ·»È¹ßÎ×!¡×¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö¤¨?¥¸¡¼¥ó¥º¤À¤±?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£