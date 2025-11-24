¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡ÖÅì»³¤´É×ºÊ¡×Ä¶¥ì¥¢¤Ê3¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡Ö¤ï¤¡¡¼Åì¤¯¤ó¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê73¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÌ¾¿ÍÉ×ºÊ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤À¤Ï¡ÖÅì»³¸æÉ×ºÊ¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¸½ºß¤ÏSMILE-UP.¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅì»³µªÇ·»á¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²ÂÇµ¤Á¤ã¤ó¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¡Á¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼2025¡¡À¸Ì¿¤Î¼ù¡ÁTree of Life¡Á¡×¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡¢Åì»³¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¡×¡ÖÅì»³¤´É×ºÊ¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼Åì¤¯¤ó¡¡»þÂå·à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤¿°ì¿ÍÁý¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¥Í¡×¡ÖÅì»³¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£