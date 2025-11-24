¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦Àï¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ëºÆÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê23¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦Àï¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÏÆ¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëprime video Boxing 14 À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡ªº£²ó¤â·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³§ÍÍ¤â¡¢AmazonPrime¤Ç¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ªSNS¤Ë¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÒì¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªº£¤«¤é»ä¤â¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿¹ÏÆ¤Ï¡¢YouTube¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡£²áµî¤Ë¤Ï°æ¾å¾°Ìï¡¢ÃæÃ«½á¿Í¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤ÎÄï¡¦Âó¿¿¤¬¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃíÌÜ¤ÎÀ¤³¦Àï¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºÆÅÐ¾ì¤Î¿¹ÏÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ËÂ³¤Âó¿¿Áª¼ê¤â·»Äï¤ÎÀ¤³¦Àï¤ò¤ä¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡²Ä°¦¤¹¤®¡¼¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡Öº£²ó¤â¡ª¥é¥¦¥ó¥ÉËè¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¥¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£