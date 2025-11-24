¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ç·ãÄË¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÄË¤¯¤Æ¤§¡Á¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×²Î¤Ã¤¿¥×¥íº¬À¤ÎÌ¡ÃÌ
²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ëÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¡ÃÌÉ÷¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ´ë²è¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ßÅÔ»ÔÅÁÀâ¡ª¥Û¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢7¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é5¤Ä¤Î»ö¼Â¤òÃµ¤·½Ð¤¹¥ë¡¼¥ë¡£²£ß·²Æ»Ò¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ·âÃÌ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ç·ãÄË¤ÎÃæ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤òÁª¤Ö¤È¡¢¶¿¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¡×¤Î»¥¤ò¤¢¤²¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¤³¤ì¡¢¤ä¤é¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢·ãÄË¤ÎÃæ¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤¬¡Ë°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÉñÂæ´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤â¤¦¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦¡¢ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥ç¡¼ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬¤¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÂ³¤±¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³1994Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤ÎÃæÈ×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡Ö¤¢¤¤¡¼¤¿¤¡¡Á¤¤¡×¤È²Î¤¤½Ð¤·¤¿¡£¿¿µ¶¤Î¤Û¤É¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µÒÀÊ¤«¤é¡Ö¤Ò¤í¤ß¡¢ÀÚ¼Â¤Í¤§¡Á¡×¤È¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¶¿¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¡Ø²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¡¼¡¢ÄË¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤ò¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÃ¤¹¥Í¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë¸«»ö¤Ë¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥µ¥¥¹Ì¡ÃÌ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
MC¿ÀÅÄ°¦²Ö¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡ØËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¤¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¥á¥ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¶¿¤Ï¡ÖÀ³ÊÅª¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥×¥íº¬À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£