¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º5Ëü¤Ç¤¤¤¤¤è¡×²Ä°¥ÁÛ¤Ê»ä¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎÎ¢¤Ç»Ð¤ÎÉ×¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¡Ö¤¿¤«¤ê²°¡×Ëå¤Î¶¸µ¤¤ËÆÉ¼Ô¡ÖÆ¯¤±¤è¡ª¡×
ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿½¾Ëå¤Îè½Íå¤òÎ¾¿Æ¤¬°ú¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢è½Íå¤È»ÐËå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿çýÇò¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤¤¤Ä¤âÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿è½Íå¤ËçýÇò¤Ïíä°×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£çýÇò¤¬·ëº§¤·¤¿»þ¤âè½Íå¤Ï¡Ö»Ð¤Î·ëº§¤ò´î¤ÖÍ¥¤·¤¤Ëå¡×¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¢£¡Ö²Ä°¥¤½¤¦¤Ê¼«Ê¬¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëËå
¡Öè½Íå¤Ï»ä¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤«°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈçýÇò¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤È²ñ¤Ã¤¿ÍâÆü¡£
è½Íå¤¬¡Ö²Ä°¥¤½¤¦¤Ê»ä¡×¤ò±é¤¸¤ë¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤À¤È¸ç¤Ã¤¿çýÇò¡£
¢£»ÅÁ÷¤ê¤òÀä¤¿¤ì¤¿Ëå¤Ï¡Ä
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òµ¤¼è¤ê¡¢çýÇò¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼þ°Ï¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿è½Íå¤Î¤³¤È¤ò¡¢çýÇò¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éçýÇò¤Î·ëº§Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ø¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯²Ä°¥¤½¤¦¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç²ù¤·¤¬¤ëè½Íå¡£
µ¢¤êºÝ¡¢çýÇò¤¬3Ëü±ß¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Èè½Íå¤Ï¡ÖÂ¤ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º5Ëü¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¡Ä
¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿è½Íå¤Ï¡¢çýÇò¤ÎÉ×¤Î¤³¤È¤òÇìÊì¤Ë¹ð¤²¸ý¤¹¤ë¤¿¤áÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤¶¤ó¶òÃÔ¤Ã¤¿¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏçýÇò¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ëè½Íå¡£çýÇò¤ÎÉ×¤Ë¤¤¤¤¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦º²ÃÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ØÄÁ¤·¤¯Éã¿Æ¤«¤éè½Íå¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
è½Íå¤Î»×ÏÇ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢2022Ç¯9·î17Æü¤è¤ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
Ëå¤Îè½Íå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£
¡¦¤É¤¦¤»è½Íå¤Ï²Ë¤À¤«¤éçýÇò¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤·¤Ë¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ëÁ°¤ËÆ¯¤±¤è¡ª¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤â¤ó¤Ê¡¼¡£
¡¦Ã¥¤¦·Ï½÷»Ò¤Ê¤ó¤À¤Í¡¢Ëå¤Ï¡£Ã¥¤Ã¤ÆËþÂ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢À¨¤¯ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤³¤ì·Ï¤Î½÷»Ò¤ò¤ß¤Æ¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡£
¡¦²Ä°¥¤½¤¦¤Ê¿È¤Î¾å¤Ã¤Æ¼«Ëý¤¹¤ë¤³¤È¡©¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤·¤ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿ÆÀÌ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤ªºÐ¤Ç¤·¤ç¡£
¡¦¤³¤Î·ÚÊÎ¤ËÃÍ¤¹¤ëÀ°¤Ê½¾Ëå¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢¥»¥ë¥Õ¤ÇÃ¡¤¾å¤²¤ÆÍè¤¿±î¼Çµï¤¬Ã£¼Ô¤Ê±é¼Ô¤Ê¤ó¤¹¤Í¡Á¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«É¬¤º¤ä¥Ü¥í¤¬½Ð¤Æ¡¢²½¤±¤ÎÈé¤òÇí¤¬¤ì¡¢¶þ¿«¤Ë¤Î¤¿¤¦¤ÄËöÏ©¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¦½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ç¥¤¬°¤¤¡×¡Ö·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤«²ÈÄí»ö¾ð¤äÂ¾¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Í¾Äø¶õµ¤ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤«¡¢¤ï¤¶¤È¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕÁª¤ó¤Ç¤ë¤«¤À¤è¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡¦¾®³ØÀ¸¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Âç¿Í¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¡¢Ã¯¤âñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡Á¡£
¡¦½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡¢·ì±ï¤ÎÏÃ¤·¤Æ¼«µÔ¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ê¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤Ê¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤·¡£¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤ëÆ±Î½¤ÎÊý¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÉáÄÌ¤Ï¡£Ã¯¤â¤«¤ì¤â¤¬Æ±¾ð¤·¤Æ·¹¤¯¤È»×¤¦¤Ê¤è¡¢·×»»¹â¤¤Ëå¤µ¤ó¡£
¡¦¼«Ê¬¤¬¾å¤¬¤é¤º¤ËÃ¯¤«¤ò²¼¤²¤Æ¼«Ê¬¤òÊÝ¤Ä¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤ò²¼¤²¤ë¤«¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¿Í¤Î¼ÙËâ¤·¤«¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¡£
¡¦¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Î¡Ö¥º¥ë¥¤¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ÏÃÏÍë¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¦¤½¤Î¡ÖÎ¾¿ÆË´¤¯¤·¤Æ²Ä°¥¤½¤¦¤Ê»ä¡×¤Ã¤Æ¡¢¤»¤¤¤¼¤¤³ØÀ¸¤Î»þÂå¤Þ¤Ç¤·¤«ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¼Ò²ñ¿Í¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Þ¤¿¤½¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ö¤Ï¡©¡¡¤¤¤¤²Ã¸º¼«Î©¤·¤Ê¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤¤¡£
¡¦Ã¥¤¦·Ï½÷»Ò¤Ê¤ó¤À¤Í¡¢Ëå¤Ï¡£Ã¥¤Ã¤ÆËþÂ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢À¨¤¯ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤³¤ì·Ï¤Î½÷»Ò¤ò¤ß¤Æ¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡£
¡¦²Ä°¥¤½¤¦¤Ê¿È¤Î¾å¤Ã¤Æ¼«Ëý¤¹¤ë¤³¤È¡©¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤·¤ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿ÆÀÌ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤ªºÐ¤Ç¤·¤ç¡£
¡¦¤³¤Î·ÚÊÎ¤ËÃÍ¤¹¤ëÀ°¤Ê½¾Ëå¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢¥»¥ë¥Õ¤ÇÃ¡¤¾å¤²¤ÆÍè¤¿±î¼Çµï¤¬Ã£¼Ô¤Ê±é¼Ô¤Ê¤ó¤¹¤Í¡Á¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«É¬¤º¤ä¥Ü¥í¤¬½Ð¤Æ¡¢²½¤±¤ÎÈé¤òÇí¤¬¤ì¡¢¶þ¿«¤Ë¤Î¤¿¤¦¤ÄËöÏ©¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¦½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ç¥¤¬°¤¤¡×¡Ö·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤«²ÈÄí»ö¾ð¤äÂ¾¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Í¾Äø¶õµ¤ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤«¡¢¤ï¤¶¤È¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕÁª¤ó¤Ç¤ë¤«¤À¤è¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡¦¾®³ØÀ¸¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Âç¿Í¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¡¢Ã¯¤âñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡Á¡£
¡¦½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡¢·ì±ï¤ÎÏÃ¤·¤Æ¼«µÔ¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ê¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤Ê¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤·¡£¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤ëÆ±Î½¤ÎÊý¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÉáÄÌ¤Ï¡£Ã¯¤â¤«¤ì¤â¤¬Æ±¾ð¤·¤Æ·¹¤¯¤È»×¤¦¤Ê¤è¡¢·×»»¹â¤¤Ëå¤µ¤ó¡£
¡¦¼«Ê¬¤¬¾å¤¬¤é¤º¤ËÃ¯¤«¤ò²¼¤²¤Æ¼«Ê¬¤òÊÝ¤Ä¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤ò²¼¤²¤ë¤«¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¿Í¤Î¼ÙËâ¤·¤«¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¡£
¡¦¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Î¡Ö¥º¥ë¥¤¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ÏÃÏÍë¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¦¤½¤Î¡ÖÎ¾¿ÆË´¤¯¤·¤Æ²Ä°¥¤½¤¦¤Ê»ä¡×¤Ã¤Æ¡¢¤»¤¤¤¼¤¤³ØÀ¸¤Î»þÂå¤Þ¤Ç¤·¤«ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¼Ò²ñ¿Í¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Þ¤¿¤½¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ö¤Ï¡©¡¡¤¤¤¤²Ã¸º¼«Î©¤·¤Ê¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ð¤ÎçýÇò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊì¿Æ°Ê³°¤È¤Ê¤¼±ïÀÚ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤À¤«¤é¡¢²æËý¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊËå¤Îµï¤ë²È¤Ë¤Ê¤ó¤«µï¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÄÊì¿Æ¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤è¡£
¡¦ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾å¡¢¤â¤¦·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é±ïÀÚ¤ê¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Êì¤È¤À¤±¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ï¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¡©
¡¦Âç¿Í¤À¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¡ª¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡¡º£¤¹¤°Æ¨¤²¤Æ¡¼¡£
¡¦¤³¤ì¤À¤±¹ó¤¤»ÅÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ±ïÀÚ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ææ¡Ä¡£
¡¦¼ç¿Í¸ø²¿¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ã¶ËÅª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¸«¤Æ¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤â»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç½¾Ëå¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡Àä±ï¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ª
¡¦¤¦¡¼¤ó¡¢·ëº§±¾¡¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤éÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤·¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡£
¡¦çýÇò¤â¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤éÃÇ¤ì¤è¡£¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤¾¡£
¡¦¤´¤á¤ó¤Í¤Ê¤ó¤Ç¼Â²È¤È±ïÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡©¡¡¤Ê¤ó¤«ÍýÍ³¤¢¤ë¡©
¡¦Êì¿Æ°Ê³°¤È±ïÀÚ¤ê¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡¦¤³¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤«¤Í¡©¡¡¼«Ê¬¤¬»¶¡¹¤ä¤é¤ì¤ÆÁÂ±ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¦µ¤¤â¤Ê¤¤¤«¡©
¡¦ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾å¡¢¤â¤¦·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é±ïÀÚ¤ê¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Êì¤È¤À¤±¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ï¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¡©
¡¦Âç¿Í¤À¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¡ª¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡¡º£¤¹¤°Æ¨¤²¤Æ¡¼¡£
¡¦¤³¤ì¤À¤±¹ó¤¤»ÅÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ±ïÀÚ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ææ¡Ä¡£
¡¦¼ç¿Í¸ø²¿¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ã¶ËÅª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¸«¤Æ¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤â»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç½¾Ëå¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡Àä±ï¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ª
¡¦¤¦¡¼¤ó¡¢·ëº§±¾¡¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤éÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤·¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡£
¡¦çýÇò¤â¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤éÃÇ¤ì¤è¡£¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤¾¡£
¡¦¤´¤á¤ó¤Í¤Ê¤ó¤Ç¼Â²È¤È±ïÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡©¡¡¤Ê¤ó¤«ÍýÍ³¤¢¤ë¡©
¡¦Êì¿Æ°Ê³°¤È±ïÀÚ¤ê¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡¦¤³¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤«¤Í¡©¡¡¼«Ê¬¤¬»¶¡¹¤ä¤é¤ì¤ÆÁÂ±ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¦µ¤¤â¤Ê¤¤¤«¡©
ÆÉ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢çýÇò¤ÏÊì¿Æ°Ê³°¤È±ï¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
Ì¡²è¡Ö»ä¤ÎÁ´¤Æ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ëå¡×
(ÅÄÊÕ¹á)