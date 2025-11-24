Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬¥µ¥Ã¥«ーÅ·¹ÄÇÕ½éÍ¥¾¡¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿»î¹ç½øÈ×¤ÎÀï¤¤¡Ú¥µ¥Ã¥«ー¡Û
J1¤ÎÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬11·î22Æü¤ËÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«ーÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î2ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç3-1¤Ç¾¡Íø¡£
¥¯¥é¥Ö½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÇÍèµ¨¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°2¡ÊACL2¡Ë½Ð¾ì¸¢¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï»î¹ç½øÈ×¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾15Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÉ¬¤ºÆÀÅÀ¤¬Æ°¤¯¡×Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦ÏÃ¤·¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤êÊý¤òÅ°Äì¡£
¤½¤ì¤¬¡¢Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÇJ¥êー¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¿À¸Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¾¡¤Æ¤Ðº£²ó¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦Ä®ÅÄ¤Ë"Âç°ìÈÖ"¤ÇÁÕ¸ù¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»Ï¤«¤é½ÐÂ¤âÎÉ¤¯¡¢Áê¼ê¤ò¾å²ó¤ëÆ°¤¤Ç°µ¤ò¤«¤±¤¿Ä®ÅÄ¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
º¸¥¹¥íー¥¤¥ó¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Üー¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿MFÃæ»³ÍºÂÀ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¯¥í¥¹¡£FWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬¥Ë¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÁê¼êGK¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢Í¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Üー¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥åー¥¯¤Î¼Ð¤á¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ë¡¢MFÁêÇÏÍ¦µª¤¬Áê¼ê¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢º¸Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¡¢Á°È¾¤Ç2-0¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾½øÈ×¤Ï¿À¸Í¤¬FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤òÅêÆþ¤·¤ÆÎ®¤ì¤¬Áê¼ê¤Ë·¹¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¸åÈ¾11Ê¬¤ËÃæÈ×¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¥Üー¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢MFÎÓ¹¬Â¿Ïº¤¬Ãæ±û¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿Æ£Èø¤¬¤³¤Î»î¹ç2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ3-0¤È¤·¡¢ÂçÀª¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö»î¹ç³«»Ï15Ê¬¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬Ä¹Ç¯»ØÆ³¤·¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¶¯¹ë¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤Ç²¿ÅÙ¤âÀï¤Ã¤¿¡Ö·è¾¡Àï¡×¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー»þÂå¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë½Å°µ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥²ー¥à²¿»î¹ç¤â¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¹õÅÄ´ÆÆÄ¡£
¡Ö²¿¤«°ì¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤í¤¦¤Èº£µ¨¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎACL2¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¼ê·«¤ê´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤·¤¿¤¤¤·¡¢·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
ÁêÇÏ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥çー¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤Î2»î¹ç¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¤È¤³¤í¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É²ó¼ýÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¹¶·â¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ìー¤¹¤ëÁêÇÏ¤Ï¼«¿È2¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¡¢¡ÖÍß¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¥êー¥°¤ÈACL¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ä®ÅÄ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëDF¾»»Ò¸»¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥¼¥í¤«¤é1¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤âÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
ÀèÇÚ¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¼¯Åç»þÂå¤ËÍ¥¾¡¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¾»»Ò¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤Î¡Ë·Ð¸³¤Ï¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç°ìÈÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Þ¤¿¤³¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¾ï¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥µ¥Ã¥«ー¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸ª¤òÍî¤È¤¹¿À¸Í¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé¡Êº¸¡Ë¡¢ÉðÆ£²Åµª¡Ê±¦¡Ë¡Êc¡ËSANKEI
¿À¸Í¡¢¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò·ç¤¤¤Æ¶ìÀï
°ìÊý¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿À¸Í¤Ï¥¨ー¥¹¤ÎFWÂçÇ÷¤ò¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤Î¹¶·â¿Ø¤ËFWÉðÆ£²Åµª¡¢FWº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡¢MF¹À¥Î¦ÅÍ¤òÁ°Àþ¤Ë¡¢²¼¤¬¤êÌÜ¤Î2ÎóÌÜ¤ËFWµÜÂåÂçÀ»¤ÈMF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤òÂ·¤¨¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤ÏÁ°
Àþ¤Çµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Î·Á¤òºî¤ì¤º¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£
¿À¸Í¤ÎÁ°È¾¤Î·èÄêµ¡¤Ï¡¢20Ê¬²á¤®¤ËDF¼ò°æ¹âÆÁ¤Î¥¯¥í¥¹¤òÉðÆ£¤¬Áê¼êDF¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¥Üー¥ë¤Ë¥´ー¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À°æ¼ê¸ý¤¬±¦Â¤ÇÂª¤¨¤ÆÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä®ÅÄGKÃ«¹¸À¸¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤ÏÂçÇ÷¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±äÄ¹¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¥¸¥çー¥«ー¤ÎÌò³ä¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÁª¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢¿À¸Í¤Ï3²óÀï¤«¤é½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤ÇÏ¢Â³¤·¤Æ±äÄ¹Àï¤ò·Ð¸³¡Ê¤¦¤Á1²ó¤ÏPKÀï¤ËÆÍÆþ¡Ë¤·¤¿±Æ¶Á¤«¡£
ÂçÇ÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¿À¸Í¤Ï¸åÈ¾¤Ï¹¶·â¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸åÈ¾Áá¡¹¤ÎFK¤Ç¤ÏÂçÇ÷¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ÎÉðÆ£¤Ë½Ð¤·¤ÆÎ¢¤ò¼è¤ê¡¢Áê¼ê¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤âºî¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Î®¤ì¤òÄÏ¤ß¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸åÈ¾11Ê¬¤Ë3¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿À¸Í¤Ï¤½¤Î0-3¤È¤Ê¤Ã¤¿6Ê¬¸å¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤ËµÜÂå¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Á´ÈÌ¤ËÁê¼ê¤Î½ÐÂ¤ËÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¡¢¹¥Ä´»þ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏ¢·¸¤äÆ°¤¤ÎÀÚ¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´ー¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¿À¸ÍMFÀð¸¶µ®¹¨¤Ï¡¢¡Ö·è¾¡¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤êÊý¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ËÆþ¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬Á°¤Ø¤ÎÀª¤¤¤ä¥×¥ì¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Üー¥ë¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
ÉðÆ£¤Ï¥Áー¥à¤Î»î¹ç¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥ï¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öº£µ¨¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤º¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î2¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¾¯¤·Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç3¼ºÅÀÌÜ¤â±Æ¶Á¤·¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
J1¥êー¥°¤Ç3Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢º£µ¨ºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿Å·¹ÄÇÕ¤â½àÍ¥¾¡¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÌÚ¥Î¸¶¶çË¾