¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¼ÆÅÄÎµÂó¤¬£·£°£°Ëü±ß¸º¤Î£´£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ö¾¡¤Á¤¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Î¼ÆÅÄÎµÂóÆâÌî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£·£°£°Ëü±ß¸º¤Î£´£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ê¤É¤Ç£·£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ËÁ´¿¶¤ê¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤¤³¤½¡¢¾¡¤Á¤ò½¦¤¨¤ë¡¢¾¡¤Á¤¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¡Ê¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡ËºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£